新型「ノア」発売に反響あり！

トヨタのミドルサイズ3列ミニバン「ノア」が一部改良を受け、2026年5月6日に新たなモデルが発売されました。

現行型となる4代目ノアは、全長4695mm×全幅1730mmという街中でも扱いやすいボディサイズが特徴。2850mmのホイールベースを活かした広々とした室内空間を備えており、7人から8人での移動を快適にサポートします。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ノア」です！（30枚以上）

今回の改良は、ラインナップの整理をはじめ、質感の向上や走行性能のブラッシュアップなど、多岐にわたる変更が行われました。

一部改良における大きな転換点は、カーボンニュートラルの実現を見据えて、パワートレインのラインナップがハイブリッド車へ一本化されたことです。これに伴いガソリン車が廃止されました（福祉車両のウェルキャブは除く）。

また、エアロデザインを採用した「S-X」グレードが新たに設定され、環境への配慮と選択肢の多様化を同時に図っています。

外観デザインについては、歴代モデルが追求してきた「力強い箱らしさ」と「室内空間の最大化」を継承しながら、より現代的な上質さを追求。

フロント周りではプロジェクター式LEDヘッドランプを新採用したほか、フロントグリルのメッキ部位にメッキモールとボディカラー同色のパーツを組み合わせる変更が行われています。これにより、顔周りのパーツがボディと自然に馴染み、全体として一体感のある堂々とした佇まいを実現しました。

ボディカラーには「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」という2つの新色が追加されています。シンプルながらも細部まで造り込まれたスタイルは、トレンドを抑えつつも長く愛用できる仕上がりです。

車内空間は、TNGAプラットフォーム（GA-C）の採用によって最適化されたボディ骨格による見晴らしの良さを活かしつつ、さらに質感を高める工夫が凝らされました。

インテリアの細部では、シフトノブやウィンドウスイッチ周りに艶やかなピアノブラック塗装が施されており、視覚的な満足感を高めています（S-Xグレード除く）。

特に最上級グレードの「S-Z」では、メーターフードやインストルメントパネルにステッチ加工を追加し、ドアトリムの意匠変更やステッチの追加を行うなど、クラスを超えた高級感を演出しました。

機能面でも進化を遂げており、メーターの液晶部分を大型化して視認性を高めたほか、前後方のドライブレコーダーを新たに追加設定しています。さらに中間グレードの「S-G」では、利便性の高い「ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドア」が標準装備となりました。

ハイブリッド専用車となったことで、走りの質についても改めて磨き上げられています。ショックアブソーバーの減衰力を最適化したことで路面からの衝撃をいなし、よりしなやかな乗り心地を実現しました。

あわせて、車内へのノイズ侵入経路に防音材を最適に配置したことで、静粛性も一段と向上しています。

駆動方式は、従来から引き続き2WDと4WD（E-Four）を用意。4WDモデルには、滑りやすい路面での安心感をさらに高める「SNOW EXTRAモード」が新たに標準設定されました。

ノアの改良モデルの価格（消費税込）は、326万1500円から430万9800円です。

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改良を受けたノアについて、ネット上ではさまざまな反響が見られます。

「これだけガソリン代が高いと、ミニバンでもハイブリッド一択になるのは合理的」

「実燃費の良さを考えたら、ハイブリッド限定にするのは正解だと思う」

「ガソリン車がなくなったことで、乗り出し価格（スタート価格）が上がってしまった」

「ノーマル仕様のXがなくなって寂しいけど、S-Xなら見た目の満足感が高い」

「グリルのメッキがボディ同色パーツと組み合わされたことで、顔つきが派手すぎず、自然で堂々とした雰囲気になった」

「S-Zのメーター液晶が大型化されてめちゃくちゃ見やすそう」

「S-Gで両側パワースライドドアが標準になったのは、子育て世代には本当にありがたい」

「前のモデルの時から納期が長かったから、改良型もいつ受注停止になるか分からなくてハラハラする」

全体としては、ガソリン車の廃止に伴う初期費用の実質的な上昇を懸念する声があるものの、維持費の安さを重視してハイブリッド一本化を肯定的に捉える意見も多く、受け止め方は分かれています。

その一方で、新しいエントリーグレード S-Xの見た目の良さや、メーターの大型化、スライドドアの標準装備化といった日常の使い勝手に直結する実用的なアップデートに対しては、ファミリー層を中心に多くのポジティブな評価が集まりました。