M!LK佐野勇斗＆川栄李奈（152cm）の“身長差”に「最高にときめく」「メロすぎる」「サイズ感どうなってるの？」の声！ゆるコーデでも際立つ佐野のスタイルにも反響

【写真】佐野勇斗のローソン新CMオフショット／クイズ投稿 他

M!LKの佐野勇斗が自身のXを更新。ローソンの新CM出演を報告し、川栄李奈らとのオフショットにも注目が集まっている。

■佐野勇斗、ローソン新CM出演を報告

佐野は「なんと、ローソンさんの新CMに出演させていただきます！！！」と報告。「嬉しすぎる。。！TVでも放送されるので、ぜひ見てね」と喜びをつづった。

投稿には、ローソンの店舗風セットを背景に、（左から）川栄、ヒコロヒー、佐野、梅沢富美男、上坂樹里が並んだオフショットも公開。佐野は白Tシャツにピンクのシャツを羽織り、ベージュのワイドパンツを合わせたやわらかな雰囲気のスタイルで、両手を「L字」に上げたポーズを披露している。

佐野はこの投稿に先立ち、「皆さんに嬉しいお知らせあります！」としてクイズを出題。今回の投稿では「答え合わせ！！」として、新CM出演を明かした。

■佐野勇斗＆川栄李奈の身長差にも反響

さらに、『ZIP!』や『DayDay.』の公式SNSでも番組出演情報とともにオフショットが公開。川栄や上坂と並ぶ佐野のすらりとした立ち姿が印象的で、とりわけ川栄との身長差にも注目が集まった。

ファンからは「CM出演おめでとう」「身長差にキュン」「佐野くんスタイル良すぎる」「顔小さい」「背が高くてメロすぎる」「最高にときめく」「川栄ちゃんとの並びかわいい」「川栄ちゃんと佐野くんのサイズ感どうなってるの？」などの声が寄せられている。