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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新

アナ回覧板

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新人アナウンサーの枝廣二葉です！

先週の研修では、発声や滑舌練習などアナウンスに必要な基礎を学びました。

そこで、日々の研修での私の様子を「喜怒哀楽」に当てはめて紹介したいと思います！

喜

喜ぶにはまだ早いと思いますが、先輩方にちょっぴり褒められたときは心の中で喜んでおります。

(顔に出やすいタイプです)

怒

滑舌練習で同じ文章を何度読んでも言えなかったりすると、このような表情になってしまいます。

先輩方からは愛のあるご指導を沢山いただいております。

哀

悲しんで下を向いてる暇なんてありません。

常に前を向いて練習しています。

楽

研修で教わることは日々新しいことばかりで、新鮮な気持ちで臨んでいます。

不器用な性格ではありますが、引き続き精進して参ります！



枝廣二葉