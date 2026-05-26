枝廣二葉アナ 喜怒哀楽 （ABCテレビ）
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喜
怒
哀
楽
不器用な性格ではありますが、引き続き精進して参ります！
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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
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新人アナウンサーの枝廣二葉です！
先週の研修では、発声や滑舌練習などアナウンスに必要な基礎を学びました。
そこで、日々の研修での私の様子を「喜怒哀楽」に当てはめて紹介したいと思います！
喜
喜ぶにはまだ早いと思いますが、先輩方にちょっぴり褒められたときは心の中で喜んでおります。
(顔に出やすいタイプです)
怒
滑舌練習で同じ文章を何度読んでも言えなかったりすると、このような表情になってしまいます。
先輩方からは愛のあるご指導を沢山いただいております。
哀
悲しんで下を向いてる暇なんてありません。
常に前を向いて練習しています。
楽
研修で教わることは日々新しいことばかりで、新鮮な気持ちで臨んでいます。
不器用な性格ではありますが、引き続き精進して参ります！
枝廣二葉