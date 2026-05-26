Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

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　「BCNランキング」2026年5月11日〜17日の日次集計データによると、キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

K295GP（ロジクール）

2位　無線薄型フルキーボード

TK-FDM110TXBK（エレコム）

3位　USB接続 スタンダードキーボード ブラック

TK-FCM062BK（エレコム）

4位　K250 Compact Bluetooth Wireless Keyboard グラファイト

K250GR（ロジクール）

5位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト

MK295GP（ロジクール）

6位　無線薄型フルキーボード&マウス

TK-FDM110MBK（エレコム）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック

TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　無線静音コンパクトキーボード

TK-FDM115SKTBK（エレコム）

9位　Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト

K295OW（ロジクール）

10位　MK250 Compact Bluetooth Wireless Combo グラファイト

MK250GR（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。