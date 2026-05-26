腕時計および香り製品などを扱うウエニ貿易（東京都台東区）は、キャラクターコラボレーション専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」から、アニメ「鬼滅の刃」登場キャラクターがモチーフの「『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計」3モデルを2026年6月5日に発売する。

いずれも12時位置に瞳のモチーフをあしらう

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、文字盤を熟練の職人が1つ1つ手作業で仕上げているという。ムーブメントは日本製を採用するほか、日本で組み立てた"メイドインジャパン"の製品となっている。同作に登場する"鬼"をイメージした3モデルをラインアップ。

「童磨モデル」は、12時位置のインデックスに上弦の"弐"の瞳のモチーフを配し、1秒ごとに回転するディスクは、童磨の被り物を、また時分針は童磨が持つ扇のデザインを採用する。文字盤には頭の模様をイメージしたデザインを銀箔であしらう。

価格は7万4800円（以下全て税込）。

「猗窩座モデル」は、12時位置のインデックスに上弦の"参"の瞳のモチーフ、ディスクおよび時分針には血鬼術「羅針」をイメージしたデザインを施す。文字盤には、猗窩座の顔の模様のデザインを銀箔で表現している。

価格は7万4800円。

「獪岳モデル」は、12時位置のインデックスに上弦の"陸"の瞳のモチーフ、そのほかのインデックスには勾玉のモチーフをあしらう。ディスクには日輪刀の鍔、時針には日輪刀、分針には鞘をイメージしたデザインを採用する。文字盤には、獪岳の血鬼術をイメージしたデザインを銀箔で表現している。

価格は7万7000円。