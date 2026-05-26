◇NBA東プレーオフ決勝・第4戦 ニックス130ー93キャバリアーズ（2026年5月25日 ロケット・アリーナ）

NBAニックスは、25日（日本時間26日）に東プレーオフ（PO）決勝・第4戦でキャバリアーズと対戦。前半から大量リードを奪って4連勝を飾った。この勝利で99年以来となる27季ぶりにNBAファイナル進出を決めた。東決勝MVPにはジェイレン・ブランソンが選出された。

東3位でプレーオフに臨んだニックス。東1回戦ではホークスに4勝2敗で準決勝へ勝ち進んだ。東準決勝では76ersに4連勝を飾って2年連続で東決勝に駒を進めた。

東決勝ではキャバリアーズと対戦。初戦から最大22点リードをひっくり返す劇的大逆転勝利で勢いに乗ると3連勝であっさり王手をかけた。

勝負の第4戦のその勢いは止まらなかった。前半からカール・アンソニー・タウンズが10得点10リバウンドのダブルダブルを記録した。チームとしても第2Qに20―0のランを決めるなど、一気に相手を突き放して前半は68―49とリードして折り返した。

後半もリードを広げる一方だった。タウンズがチーム最多19得点をマーク。スタメンではOG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズ、ブランソンとタウンズ含めて4人が2桁得点を記録した。ベンチプレーヤーの活躍もあり、相手を寄せ付けず快勝した。

ニックスは4連勝で98―99シーズン以来となる27季ぶりのNBAファイナル進出を決めた。もしこのまま優勝すれば73年以来53季ぶり。半世紀以上の時を経てチャンピオントロフィー獲得となる。そして今季は12月に3代目のNBAカップ王者に輝いているため、NBA史上初の2冠を目指すことになる。