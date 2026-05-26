「歴史的な大惨事」かつてはブンデス制覇も…日本人所属の独クラブが２部降格。現地メディアは茫然「悲しみは計り知れない」

「歴史的な大惨事」かつてはブンデス制覇も…日本人所属の独クラブが２部降格。現地メディアは茫然「悲しみは計り知れない」