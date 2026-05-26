ローソン創業51周年、“合わせすぎ”“盛りすぎ”など計50品発売　「超ハッピーすぎ！チャレンジ」開催

ローソンは6月2日から4週間にわたり、全国のローソン店舗で『超ハッピーすぎ！チャレンジ』を開催する。

創業51周年にちなんだ今回のキャンペーンでは、価格据え置きで重量などを約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」、従来品と比べて味わいを約51％濃くした「濃すぎチャレンジ」など、新たな企画も展開する。

さらに、6月3日の「ローソンの日」に合わせ、価格据え置きで過去最大となる約63％増量商品も登場。期間中、計50品を発売する。

【50点すべての画像はこちら】ローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』

ローソンでは、物価高が続く中、おトク感とワクワク感のある商品を通じて生活を応援する企画として、2023年2月から「盛りすぎチャレンジ」を開始。これまでに7回実施しており、キャンペーン期間中の1店舗あたり平均来店客数は前年比約5％増となるなど、人気企画として定着している。

同社は、「今回の『超ハッピーすぎ！チャレンジ』を通じて、お客様に新たな“おトクさ”と“ワクワクする楽しさ”をお届けします」としている。

〈6月2日発売商品〉

◆盛りすぎ！プレミアムロールケーキ（214円）

従来品「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約51％増量した。北海道産生クリーム100％使用で、ふんわり口どけの良いクリームをたっぷり味わえるロールケーキ。供給可能数量は約373万食。

※6月1日夕方頃発売。

通常商品と「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」

◆合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ（697円）

従来品「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の両方を一度に楽しめるボリュームメニュー。供給可能数量は約68万食。

※6月1日発売（一部エリアは6月1日夕方頃発売）。

※重量は合わせていない。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ソース焼そば 63％増量（559円）

6月3日の「ローソンの日」記念商品。従来品「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約63％増量した。ジューシーでコクのある甘めのソースで炒めた焼そば。供給可能数量は約19万食。

※6月2日・3日のみ発売（一部エリアは6月2日夕方頃発売）。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

【画像はこちら】ソース焼そば 63％増量、合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ など

◆合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当（697円）

2026年5月19日発売の「ハンバーグ＆鶏竜田揚げ弁当」にメンチカツを組み合わせた商品。

※沖縄では販売しない。

◆盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり（203円）

従来品と比較して、総重量を約51％増量した。食欲をそそる高菜とチャーシューを使用した大きなおにぎり。供給可能数量は約245万食。

※増量比較対象は2026年5月19日発売商品。

※おにぎりの形状を安定させるため、海苔を巻いて販売する。

※中に一部空洞が見られる場合があるが、中具は入っていない商品。

◆盛りすぎ！ハムサンド（354円）

従来品「ハムサンド」と比較して、ハムを約51％増量した。からしマヨソースがアクセントの、ハムを思いきり楽しめるサンドイッチ。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入（288円）

従来品「からあげクン レギュラー（5個入）」と比較して、総重量を約51％増量した。衣はレギュラー、中身はレッド・チーズ・レモンにマヨキューブを加えた5種MIX味。

※6月2日〜6月22日の期間、6個入りで提供。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆酸っぱすぎ 塩レモネード（228円）

従来品に比べ、レモン果汁を2倍に増量。丸絞りレモン果汁の爽やかな味わいと、岩塩のまろやかな塩味を合わせた夏向けレモネード。

◆甘すぎ 飲む冷やしぜんざい（298円）

従来品に比べ、つぶあんを2倍使用。一口でつぶあんの“つぶつぶ感”と白玉の“もちもち感”の2つの食感を楽しめる飲む和スイーツ。

◆濃すぎ 超特濃オレンジ（248円）

従来品のオレンジジュースに比べ、約51％濃く仕立て、オレンジの味わいをより強く感じられる商品。

※濃縮還元率により濃さを調整している。

◆濃すぎ 超特濃アップル（175円）

従来品のアップルジュースと比較して、約51％濃く仕上げた。

※濃縮還元率により濃さを調整している。

◆福袋〈お菓子・即席麺等詰め合わせ〉（2,160円）

創業祭に合わせ、即席麺や菓子などを詰め合わせたお得な福袋。供給可能数量は約1万食。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

〈6月9日発売商品〉

◆盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-（319円）

従来品「バスチー -バスク風チーズケーキ-」と比較して、総重量を約51％増量した。北海道産生クリームと3種類のクリームチーズ、牛乳を使用。焼成時に上火・下火の温度を変えることで、中のなめらかな食感と表面の香ばしさを両立した。供給可能数量は約295万食。

※6月8日夕方頃発売。

右「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」

◆合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ（192円）

「欧風カレーパン」で「はみでるバーガーメンチカツ」を挟んだ商品。供給可能数量は約147万食。

※一部エリアは6月8日夕方頃発売。

※沖縄では販売しない。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）（343円）

従来品「具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」と比較して、ポークランチョンを51％以上増量した。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズを組み合わせた。供給可能数量は約196万食。

※過去の盛りすぎ商品と同重量。

※沖縄では別仕様商品を販売。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）

従来品「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約51％増量。ジューシーな照焼チキンとたまごサラダを、コクと甘みのあるソースで仕上げた。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン（626円）

従来品「味噌バターコーンラーメン」と比較して、麺重量を約51％増量。バターとコーンをトッピングした濃厚味噌ラーメン。供給可能数量は約68万食。

※増量比較対象は2026年5月19日発売商品。

※6月8日発売（一部エリアは6月7日夕方頃発売）。

◆盛りすぎ！メンチバーガー（387円）

従来品と比較して、メンチ重量を51％以上増やした。ボリュームのあるメンチカツで大満足のバーガー。

※増量比較対象は2026年5月26日発売の商品。

※沖縄エリアは仕様が異なる

◆ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量（325円）

従来品の「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩」と比較して、麺重量を51％以上増やした。ペヤングやきそばの「ソースやきそば」と「塩やきそば」のハーフ＆ハーフ。まろやかなで酸味のある味わいが特長のソースとあっさりながらも食べ応えのある塩ソースの2フレーバーを1食で楽しめる商品。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99ｇ（176円）

従来品の「エアリアル焼きとうもろこし味65g」と比較して、内容量を約51%増やした。コーン風味パウダーで仕上げた香ばしい焼きとうもろこし味。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 １０枚入（158円）

従来品の「えびみりん焼 6枚入」と比較して、内容量を約51%増やした。あおさが香るみりんしょうゆだれの昔なつかしい味わい。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90ｇ（130円）

従来品の「ミニ瀬戸しお えび塩味 54g」と比較して、内容量を51%以上増やした。サクッとした柔らかい食感のえび塩揚げせんべい。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

〈6月16日発売商品〉

◆合わせすぎ！ソース＆塩焼そば（559円）

従来品「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」の両方を一度に楽しめるボリュームメニュー。ソース焼そばのコク深い味わいと、塩焼そばのあっさりした味わいを1品で楽しめる。供給可能数量は約68万食。

※6月15日発売（一部エリアは6月15日夕方頃発売）。

※重量は合わせていない。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

右「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」

◆盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉（194円）

従来品「大きなチョコシュー」と比較して、チョコクリームとホイップクリームの量を約51％増量した。濃厚なチョコの味わいと、口どけの良いホイップクリームをたっぷり楽しめる。供給可能数量は約168万食。

※6月15日夕方頃発売。

◆盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（329円）

従来品「ふわ濃チーズケーキ」と比較して、総重量を約51％増量した。北海道産チーズを使用した濃厚ながら後味すっきりのふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した香り高いチーズの2層仕立て。供給可能数量は約147万食。

※6月15日夕方頃発売。

◆合わせすぎ！カツ×フランクカレー〈中辛〉（697円）

「新宿中村屋監修カツカレー（中辛）」にフランクソーセージを組み合わせたボリュームカレー。

※2025年3月11日発売商品をベースに開発。

◆盛りすぎ！高菜明太おにぎり（203円）

従来品と比較して、総重量を約51％増量した。高菜と明太子を組み合わせた、ご飯が進む味わいのおにぎり。供給可能数量は約245万食。

※増量比較対象は2026年6月2日発売商品。

◆盛りすぎ！BLTEサンド（430円）

従来品「BLTEサンド」と比較して、ベーコンを約51％増量。ベーコン、レタス、トマト、たまごの4種具材を楽しめる食べ応えのあるサンドイッチ。供給可能数量は約117万食。

◆ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒 51％増量 121g（318円）

従来品「てっげうめぇ！炭火焼き ゆず胡椒80g」と比較して、総重量を約51％増量した。国産親鶏の旨みを閉じ込めるように焼き上げ、ゆず胡椒で仕上げた商品。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆なとり ピリ辛うまいか 51％増量 114g（324円）

従来品「なとり ピリ辛うまいか 75g」と比較して、内容量を約51％増量。食欲をそそるピリ辛フレーバーが特徴で、ボリューム感と満足感を高めた。

◆ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 51％増量 58g（208円）

従来品「チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 38g」と比較して、内容量を約51％増量。チーズの旨みと鱈の味わいがあとを引く商品。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

【50点すべての画像はこちら】ローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』

◆ローソンオリジナル ジャッキーカルパス 51％増量 109g（408円）

従来品「ジャッキーカルパス 72g」と比較して、内容量を約51％増量。ピリッと効かせたスパイスがクセになる味わい。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆伊澤 やわらかロングタオル（348円）

従来品「やわらかロングタオル 34cm×100cm」と比較して、長さを2倍にしたロングサイズ仕様。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス（648円）

従来品「東進今治抗ウイルスミニタオル 約25cm×約25cm」と比較して、総面積を4倍に拡大した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆無印良品 お買得袋（1,000円）

ローソン限定商品を詰め合わせたお得セット。綿タオル ハーフハンカチ、足なり直角 足底パイルショート丈靴下、ポリプロピレンたためるミニトートバッグ、ダブルリングノート、敏感肌用シートマスクなどを封入。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆アンドバイロムアンド お買得袋（1,500円）

「メロウアイパレット」「メロウスティックチーク」「グラッシーアイグリッター」を詰め合わせた限定セット。

※グリッターとチークはいずれか1色入り。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆マンダム GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り 2個パック（418円）

「GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り」を2個セットにしたお得パック。

〈6月23日発売商品〉

◆盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん（599円）

従来品「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較して、麺重量を約51％増量した。豚と魚介の旨みを加えたコク深いスープに、8種具材を合わせたちゃんぽん。供給可能数量は約68万食。

※6月22日発売（一部エリアは6月22日夕方頃発売）。

右「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」

◆盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ（214円）

従来品「どらもっち」と比較して、あんことクリームを約51％増量。国産小豆を使用したあんことミルククリームをたっぷり楽しめる。供給可能数量は約168万食。

※沖縄除く全国は6月22日夕方頃発売、沖縄は6月23日発売。

※クリームの保形のため練乳ペーストを使用し、生クリーム割合を調整している。

◆合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン（160円）

「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた商品。供給可能数量は約147万食。

※一部エリアは6月22日夕方頃発売。

※沖縄では販売しない。

◆盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（203円）

従来品「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51％増量。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油だれをまぶしたご飯で包んだ。供給可能数量は約245万食。

※増量比較対象は2026年6月9日発売商品。

※形状安定のため海苔を巻いて販売。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！ツナたまごサンド（311円）

従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約51％増量。たまごサラダとツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドした。供給可能数量は約146万食。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆でかなんこつ入りつくね棒（198円）

従来品「なんこつ入りつくね棒」と比較して、総重量を約51％増量。鶏肉をベースに、鶏なんこつ、鶏皮、たまねぎ、やまいもを配合した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースを約51％増量。ココア風味のクレープ生地で、生チョコホイップとベルギーチョコ入りクリームを使用したチョコソースを包んだ。供給可能数量は約147万食。

※沖縄では販売しない。

◆激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量（254円）

従来品「激めんワンタンメン わかめ醤油」と比較して、麺重量を約51％増量。鶏と魚介の旨みに、ガーリックとジンジャーを効かせたわかめ入り醤油スープ。

◆かむかむシャインマスカット 51％増量 45.5g（162円）

従来品「かむかむシャインマスカット 30g」と比較して、内容量を約51％増量。上品な甘さと爽やかな酸味が特徴。

◆ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g（162円）

従来品「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 38g」と比較して、内容量を約51％増量。塩分補給にも適した塩ラムネ味。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g（226円）

従来品「パンの耳ラスクソフトクリーム風味 105g」と比較して、内容量を約51％増量。パンの耳をサクサク食感に仕上げたミニラスク。

◆ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml（118円）

従来品「ローソンオリジナル 麦茶 600ml」と比較して、総容量を51％以上増量。六条大麦を100％使用した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル ルイボスティー 51%以上増量 1L（118円）

従来品「ローソンオリジナル ルイボスティー 600ml」と比較して、総容量を51％以上増量した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。