賀来賢人、賀来千香子を共演NGにした理由明かす「すごく嫌になった気持ちがあって」
俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜 後9：00）にゲスト出演。叔母の俳優賀来千香子（64）を共演NGにした理由を明かした。
【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人
コンプレックスから共演NGにしていたという。その理由について「叔母が女優でして、自分がまだ名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題になってしまうんですね。それがなんかちょっと悔しいというか、僕は何で自分の力で仕事ができないんだってすごく嫌になった気持ちがあって、なるべく叔母のそのレールからは避けてというか」と説明した。
そんな中、一度だけ学園ドラマで共演した経験があるそう。「レギュラーの生徒みたいな役で出ている時に、叔母さんがゲストで出てくださって。その時の僕のシチュエーションが、僕が女装するシーンだったんですよ」と明かした。気まずい初共演に「頼むから何かが起きて来ないでくれ」と冗談交じりに祈っていたことを明かしていた。
【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人
コンプレックスから共演NGにしていたという。その理由について「叔母が女優でして、自分がまだ名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題になってしまうんですね。それがなんかちょっと悔しいというか、僕は何で自分の力で仕事ができないんだってすごく嫌になった気持ちがあって、なるべく叔母のそのレールからは避けてというか」と説明した。
そんな中、一度だけ学園ドラマで共演した経験があるそう。「レギュラーの生徒みたいな役で出ている時に、叔母さんがゲストで出てくださって。その時の僕のシチュエーションが、僕が女装するシーンだったんですよ」と明かした。気まずい初共演に「頼むから何かが起きて来ないでくれ」と冗談交じりに祈っていたことを明かしていた。