女優の戸田恵子が、フジテレビ系ドラマ「ショムニ」で共演し、２００２年５月２４日にくも膜下出血のため４０歳で急逝した俳優の伊藤俊人さんへの思いをつづった。

２４日夜に「しょむにかい！」と題してブログをアップ。「舞台『虹のかけら』恵子のプレ稽古は今日で終了です。明後日からは本稽古になり、稽古場も大きなところに移ります。焦るのみ！」と書き出し、「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります」と報告。

「２４年経ちました。伊藤ちゃんは４０歳で逝っちゃったから生きてたら６４歳かぁ」と思いを巡らせ、「今年の参加、伊藤ちゃんの奥さんとスタッフさんを除いて、役者は４名。相島一之さん、高橋克実さん、戸田菜穂ちゃん（相変わらず綺麗）と私」と「ショムニ」で共演した俳優陣と集まったことを明かした。

伊藤さんの遺影には花や飲み物がそなえられている。「近況報告しながら例によってわちゃわちゃと。勿論、芝居の話もするけどお子さんの話や、体調の話。やっぱ体調の話、多くなるよねー！転倒して大怪我してるスタッフもおりましたー！」と明かし、「最近、あちこちで転倒の話、多いです。気をつけて参りましょう。別れ際、菜穂ちゃんが『握手してください！戸田さんのパワーが欲しいから！』って。でもそんなにパワーないのよー！笑 ありそうに見えてるのねぇ」とつづっていた。

伊藤さんは名バイプレーヤーとして「振り返れば奴がいる」「王様のレストラン」「古畑任三郎」「ショムニ」など、数々の人気ドラマに出演した。