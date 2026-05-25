＜放置子を目撃＞6歳児がひとりで公園に遊びに行くのはあり？なし？危険だと思うんだけど…
子どもが何歳になったらひとりで遊びに行けるのか。その判断は子どもの性格や地域の治安、連絡手段の有無、親の考え方などさまざまな要因から見極めたいですよね。そうしたなかでママスタコミュニティには6歳児がひとりだけで公園に行くことについて問うこんな投稿がありました。
『6歳児がひとりで公園に行き、子どもだけで遊ぶのはあり？ なし？ 公園から勝手に移動して近所の人の家や違う公園にも行く。親は後で子どもから聞き知る。私は絶対にあり得ないと思うんだけどみんなはどう？』
しっかりしている6歳児でも車に乗せられたら終わりだよ
『移動してどこ行ったかわからなくなるのがいちばん怖い。何事もなく帰ってくるって前提があるなら帰ってから色々聞くだけでいいけど、どこにも保障なんてないし。6歳児だと時計を見て時間通りに帰るという判断ができるかも怪しい』
『どんなにしっかりしている子でもひょいって抱えられて車に乗せられたら終わりだよ』
『人の家の子がしててもその家庭の方針だから別にいいけど、わが家は絶対になし。万が一を考えるとひとりで行かせるなんてあり得ないし、親に言わずに人の家に行くのも完全アウトだし、親が小学生の子どもの居場所を把握してないなんて警察沙汰だよ』
まずは「絶対になし！」と強い口調で反対していたママたちのコメントからご紹介します。6歳という年齢が小学生なのか未就学児なのかに関係なく、これくらいの低年齢の子どもをひとりで公園に行かせるということは危険だという認識を持っているママたちがいました。公園内で遊んでいるだけならまだしも、どこかに移動して行方がわからなくなったり交通事故に遭ったり誘拐されたりと、親がいないことで危険な目に遭う可能性はかなり高まりますよね。また実際にわが子と公園に遊びに行った際に、知らないおじさんがわが子のことをジーっと見ていたという体験談もありました。公園は地域住民の憩いの場ですから、お散歩をしている人や休憩している人などいろいろな人がいます。そこには見守りとしてだけでなく、怪しい目で子どもを見ている人もいないとは言い切れないでしょう。ちいさな子どもがひとりだけでいるということは周囲に親や大人がおらず、完全な無防備な状態だと認識されてもおかしくはありません。6歳というとまだまだ体も小さく、大人に抱えられてしまったら抵抗ができないという点を指摘している人もいました。
私が6歳のときはひとりで公園に行っていた
『自分は家の前の公園で普通に遊んでたし周りの子もそんな感じだったけどね。自転車乗り回してたし移動販売の軽トラ追っかけて遊んだり今思えばとんでもないわ』
『自分が子どもの頃は普通だったし「最近は物騒」なんておそらく太古の昔から言われてたと思うけど、昔のほうがよっぽど物騒。交通事故ですら一昔前より激減している』
今回の投稿では「昔は6歳児ならひとりで公園に行っていた」、「私はもっと危ないこともやっていた」という、時代による治安や子育て状況の変化を語るママがいました。自分自身がこれくらいの年齢の頃はひとりで近所の公園に遊びに行き、門限には帰宅していたという人も少なくないかもしれません。現代と昔では意識が違うとはいえ、自分自身の子ども時代を振り返って、6歳の子どもでも近所の公園にひとりで行くのはありだと考えるママがいても珍しくはないのでしょう。
6歳でも小学1年生なら…条件によっては子どもだけでの公園もありかも
『小学生ならあり、幼稚園児ならなしだな。1年生なら親が付き添うほうが安心だけど、近所で友達と一緒なら許容範囲』
『小1で校区内ならOKかな。 移動や買い食いは不可の約束で』
『うちの南側が公園なのよ。そこに限ってはひとりではなくお友達も一緒で複数人ならあり。窓開けておいたら会話も丸聞こえなので。でもそこからの移動はダメにしてた』
このほかにも条件によっては「あり」だと考える意見もありました。まずはその公園が学区内など近所にあってすぐに家に帰ってこられること、普段から行き慣れて周囲の交通量も少ないこと、公園から移動したりお店などに入ったりしないこと、そして小学1年生であることなどでした。また未就学児だとしても近所のお友達や兄姉と一緒であれば許容範囲という人も。住んでいる地域やきょうだいの有無など、ママによって「こういう条件ならOK」という許容範囲はさまざまであることもわかりました。また実際に公園が家のすぐ裏にあり、家の窓から遊んでいる様子が見えて、声かけもできていたために許可していたというママの体験談もありました。ただ、こうしたケースは稀かもしれませんね。投稿者さんが言っていた「公園から勝手に移動して近所の人の家や違う公園にも行く。親は後で子どもから聞き知る」という点については「あり」としていたママはいませんでした。安全な条件で6歳児がひとりで公園に行けるとしても、行先をきちんと親に伝えることや勝手に移動して誰かの家に行くことはNGというのは当然かもしれませんね。みなさんは6歳児の子どもがひとりで公園に遊びに行くことについてどう思いますか？
文・AKI 編集・みやび