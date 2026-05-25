明日26日は、奄美・沖縄で大雨となり、奄美では明日26日は線状降水帯が発生する可能性があります。九州から東北では29日(金)にかけて「梅雨のはしり」となり、九州では27日(水)から28日(木)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。家族で避難行動について話し合うなど、大雨への備えをしておきましょう。

明日26日 沖縄・奄美で大雨のおそれ 九州は次第に雨

今日25日夜から明日26日昼前にかけて、沖縄・奄美付近には梅雨前線がのびる見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、沖縄本島地方では明日26日明け方にかけて断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。奄美地方は明日26日昼前にかけて局地的に非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報が発表される可能性があり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。





その後、前線はゆっくり北上し、明日26日の午後は雨の中心が沖縄から九州に移る見込みです。沖縄で雨がやむ一方、九州では次第に広い範囲で雨が降るでしょう。本州は午後から雲が多くなり、中国・四国地方では、所々で雨が降る見込みです。

27日〜28日は九州で警報級大雨の可能性

27日(水)は、前線や低気圧に伴う雨雲が西日本を中心にかかる見込みです。特に暖かく湿った空気の流れ込みが強まる九州で、雨量が多くなるでしょう。気象庁では、警報級の大雨となる可能性を「高」と「中」の2段階で発表しており、今日26日17時現在、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県(奄美地方を除く)で27日(水)の警報級大雨の可能性が「中」となっています。雨の降り方に注意が必要です。



28日(木)は、日本海を低気圧が進み、本州付近に前線がのびる見込みです。雨の範囲が東日本や北日本にも広がり、九州では引き続き、宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)で警報級大雨の可能性があります。



29日(金)は、前線が日本の東から南の海上を通り、南西諸島付近へのびるでしょう。低気圧に近い北海道では雨が降り、風が強まって警報級の暴風となる可能性があります。湿った空気が流れ込む本州の日本海側でも雨が残り、沖縄は前線の南下で梅雨空が戻るでしょう。

九州〜東北の「梅雨入り」は平年より遅い予想

明日26日から29日(金)は、梅雨入り前の九州から東北で雨の降る所が多く、「梅雨のはしり」となりますが、その後、30日(土)から31日(日)は、高気圧に覆われて晴れる所が多い見込みです。



日本気象協会では、九州南部と四国の梅雨入りは6月上旬と予想しており、九州南部は平年より遅く、四国では平年並みか平年より遅くなりそうです。中国地方と近畿、東海、関東甲信の梅雨入りは6月中旬の予想で、いずれも平年より遅いでしょう。



梅雨入り前でも大雨となることはあります。家族で避難行動について話し合うなど、大雨への備えをしておきましょう。