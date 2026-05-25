『恐怖心展』7月より札幌での開催が決定。
テレ東が株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、2026年3月27日（金）より大阪・グランフロント大阪イベントラボにて開催しておりました展覧会『恐怖心展 大阪』は、71,620人の来場者数を記録し、大盛況のうちに閉幕いたしました。
2025年夏に東京・渋谷で約13万人を動員し大きな話題となった『恐怖心展』。
本展は、気鋭のホラー作家・梨、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生がタッグを組み、「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会として、多くの来場者に“恐怖心と向き合う体験”を提供してまいりました。
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大阪会場においても連日多くのお客様にご来場いただき、SNSを中心に反響が広がるなど、大きな盛り上がりを見せました。
■2026年7月より札幌で巡回開催決定
東京、大阪に続いて、2026年7月より札幌での開催が決定いたしました。
会期：2026年7月11日（土）〜9月23日（水・祝）
会場：サッポロファクトリーホール横 特設会場
詳細は今後、公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。
■オリジナルグッズEC販売開始
ご好評をいただいた会場限定グッズの一部を、2026年5月25日（月）よりECサイトにて販売開始いたします。会場にお越しいただけなかった方も、この機会にぜひお買い求めください。
販売サイト：HMV&BOOKS online
恐怖心展とは
「恐怖心」
あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。
単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、
一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。
これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。
恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、
様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。
そこで展示される様々なものを通して、
あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。
『恐怖心展』公式サイト
Xアカウント
Instagramアカウント
TikTokアカウント
【コピーライト】Ⓒ2026「恐怖心展札幌」実行委員会
2025年夏に東京・渋谷で約13万人を動員し大きな話題となった『恐怖心展』。
本展は、気鋭のホラー作家・梨、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生がタッグを組み、「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会として、多くの来場者に“恐怖心と向き合う体験”を提供してまいりました。
大阪会場においても連日多くのお客様にご来場いただき、SNSを中心に反響が広がるなど、大きな盛り上がりを見せました。
■2026年7月より札幌で巡回開催決定
東京、大阪に続いて、2026年7月より札幌での開催が決定いたしました。
会期：2026年7月11日（土）〜9月23日（水・祝）
会場：サッポロファクトリーホール横 特設会場
詳細は今後、公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。
■オリジナルグッズEC販売開始
ご好評をいただいた会場限定グッズの一部を、2026年5月25日（月）よりECサイトにて販売開始いたします。会場にお越しいただけなかった方も、この機会にぜひお買い求めください。
販売サイト：HMV&BOOKS online
恐怖心展とは
「恐怖心」
あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。
単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、
一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。
これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。
恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、
様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。
そこで展示される様々なものを通して、
あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。
『恐怖心展』公式サイト
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