

左から：サントリー ビール・RTD部の永尾真紀氏、同 ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏

サントリーは、猛暑限定の生ビール「サントリー生ビール〈夏生〉」を7月7日から数量限定で発売する。また、「サントリー生ビール」ブランドの夏季プロモーション施策を通じて、多くの消費者に「沁みわたるのどごし」の爽快な生ビール体験を提供する。5月11日に行われた「サントリー生ビール」夏季限定品説明会では、「サントリー生ビール〈夏生〉」の概要や中味のこだわりを説明した他、猛暑が予測される今夏に向けたプロモーション施策について紹介した。



サントリー ビール・RTD部の永尾真紀氏

「当社では、昨年12月に『沁みわたるのどごしの生ビール』として『サントリー生ビール』の中味・パッケージをリニューアルした。中味は、原料配合・仕込条件を見直し、グッとくる飲みごたえとスッキリとした後口に刷新。また、パッケージは、爽やかな青色のパッケージに変更し、爽快な生ビールという価値を表現している」と、サントリー ビール・RTD部の永尾真紀氏。「リニューアル後の商品は、中味・パッケージ共に消費者から好評を得ており、今年1〜4月の販売数量は対前年115％と好調に推移。業務用瓶・樽の取り扱い店舗数も4月末時点で3万店を突破している。そして今回、夏に向けてさらに多くの消費者に『サントリー生ビール』を手に取ってもらうべく、初の限定品に挑戦する」と、夏季限定品を発売するに至る背景を説明した。



左から：サントリー生ビール〈夏生〉、サントリー生ビール

「『サントリー生ビール〈夏生〉』の開発にあたっては、うだるような夏の暑さで疲れも溜まる中、身体だけでなく気持ちまでリフレッシュできるような爽快なビールを届けたいと考えた。もともと『サントリー生ビール』は、コーングリッツ使用による軽快な香りと爽快感が夏にぴったりで、当社の実施したイメージ調査でも『暑い時期にぴったりのビール』という想起が高かった」と、「サントリー生ビール」と「夏」の相性は抜群なのだと強調する。「一方で、気温が35℃以上になるとビール類の販売数量は鈍化してしまう傾向にある。当社の調査によると、『猛暑下ではビール以外を飲む頻度が高まる』と7割の消費者が回答しており、猛暑下においてビールの苦味やコクは“飲みにくさ”につながることがわかった。そこで、『サントリー生ビール〈夏生〉』では、“すっきり”“のど通り”をキーワードに、猛暑にぴったりの生ビールを目指した」と、ビールの飲用頻度が減る猛暑にこそ飲んでほしい生ビールに仕上げたと胸を張っていた。



サントリー ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏

「サントリー生ビール〈夏生〉」の中味については、同 ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏が紹介した。「中味は、定番品に比べて、飲み始めの爽やかな香りと“スムースなのど通り”を際立たせた。また、穀物由来の味わい・飲みごたえがありながら、すっきりとしたかろやかな後口にすることで、猛暑下でおいしく感じる味わいにした」とのこと。「定番品の味わいの骨格はそのままに、希少品種のカリスタホップとサファイアホップを一部使用することで、爽やかな香り立ちと後口のかろやかさを向上。さらに、コーングリッツからの味わいの引き出しかたを工夫することによって、スムースなのど通りを実現した」と、「サントリー生ビール〈夏生〉」ならではの原料・製法の違いについても教えてくれた。



サントリー生ビール〈夏生〉（左から：350ml、500ml）

再び永尾氏が登壇し、パッケージデザインおよび夏季プロモーション施策を紹介。「『サントリー生ビール〈夏生〉』のパッケージは、爽やかな青色の『夏生』という商品名が際立つよう、白色を背景に採用した。また、『猛暑限定』のアイコンと共に、『沁みわたるのどごし』という文言をあしらうことで、中味の特長や商品を通じて届けたい価値を表現している」と、夏季限定品であることが一目でわかるデザインにこだわったと強調。



左から：サントリー生ビール〈夏生〉、サントリー生ビール

「『サントリー生ビール〈夏生〉』の発売にともない、『爽快感』や『冷え』を訴求する新たなブランドコミュニケーションを展開する。店頭では、7月7日から『電動サン生急冷器』が当たる『サントリー生ビール』6缶パックを数量限定発売。また、飲食店においては、キンキンに冷やした瓶ビールを提供する『キン冷サン生』プロモーションを継続実施する。さらに、全国6都市での野外イベントの開催・出店も予定しており、夏の暑い青空の下で爽快な生ビール体験を提供していく」と、「サントリー生ビール」ブランドの夏季プロモーション施策にも注目してほしいと話していた。

［希望小売価格］設定なし

［発売日］7月7日（火）

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/

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