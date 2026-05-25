モデルの中林美和（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」での刺激臭騒ぎを受けて、自身がプロデューサーを務めるオーガニックスパブランド「MAROA」のスタッフの無事を報告した。「MAROA」は今月1日からGINZA SIXで期間限定POP UP STOREを開催している。

中林は「本日GINZA SIX周辺で発生した異臭騒ぎについて、多くのご心配の声をいただきありがとうございます。まず、体調を崩され搬送された方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます」と体調不良を訴えた人々を気遣い、「MAROAスタッフは全員無事が確認できており、体調不良などもなく安全に過ごしておりますので、どうぞご安心ください」と報告。

「現地や近隣にいらっしゃる皆さまも、どうか安全を第一にお過ごしください。皆さまの安全と安心を心よりお祈り申し上げます」とつづった。

GINZA SIXではこの日正午頃、居合わせた女性から「刺激臭がする」と110番通報があった。防犯カメラ映像などから、通報前に男性とみられる人物が施設内でスプレーを噴射していた。