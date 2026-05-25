2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。

『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』

超豪華出演者第3弾発表！

アソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」から、昨年末2025年12月31日（水）に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に念願の初出場を果たすと、今年2026年2月1日（日）には初の東京ドーム単独公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」』を開催し、単独公演としては同グループ史上最大となる約5万人を動員！現在開催中のデビュー4周年を記念したアリーナツアー後には、2026年9月3日（木）より同グループ史上最多公演数となる18都市23公演の全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』の開催も控えるなど、今のアイドルシーンを牽引し、唯一無二の“NEW KAWAII”で世界を魅了し続けるアイドルグループFRUITS ZIPPERと、先月2026年4月に幕張メッセにてデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE 「SWEET STEP」』を開催し、同グループが持つ全楽曲を披露し2日間でのべ1万人を動員！さらに、2026年8月には同グループ史上初となるアリーナ単独ライブも控えるアイドルグループSWEET STEADYの2組が決定した。

メインモデルには、昨年2025年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演が話題を呼んだ、今注目の“IT GIRL”志田こはくに加えて、透明感あふれる愛されナチュラルな魅力でCanCam専属モデルとして活躍する田鍋梨々花と、海外ガールのようなヘルシーなムードと洗練された洒落感でViVi専属モデルとして活躍するブリッジマン遊七ら、8頭身超えのスーパースタイルを誇る2名が決定！

さらに、ダンスヴォーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、現在放送中のTBSテレビ 日曜劇場『GIFT』出演をはじめ、2026年7月1日（水）放送スタート予定のドラマ『君は夏のなか』W主演や、2026年10月放送スタート予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』出演など、数々の話題作に出演する俳優杢代和人に加えて、『マイナビ TGC 2026 S/S』にてTGC公式Xで実施した、次回のTGCへの出演リクエスト企画「#TGC出演希望」個人部門1位！昨年2025年放送のドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』にてW主演を務めた注目の若手俳優で、今年2026年3月12日（木）発売のCYAN MAN 4月号 特別版ではWカバーを飾るなど、ファッション・ビューティ分野でも注目を集めている簡秀吉（TGC初出演）のゲスト出演も発表された。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

●日時

2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：12,000円、一般：12,500円 / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月09日（木）〜 ※順次予約・販売開始

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年05月27日（水）10:00〜06月02日（火）23:59 ※抽選

【アップグレード】2026年06月08日（月）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC Premium会員：2026年06月08日（月）10:00〜06月21日（日）23:59 ※抽選

※対象：申し込み時点でTGC Premium有効会員で、各種先行販売でチケットをご購入済みの方

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

青島心、嵐莉菜、安斉星来、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、志田こはく、せいら、田鍋梨々花、月丘音彩、鶴嶋乃愛、なごみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ他 ※50音順

●ゲスト

あの、簡秀吉、平祐奈、とうあ、NOA、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人 他 ※50音順

●メインアーティスト

SWEET STEADY、FRUITS ZIPPER 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 A/W』公式サイト