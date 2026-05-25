北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。この日は１３人が参加した。ＤＦ菅原由勢（ゆきなり、ブレーメン）は、大会直前から中村俊輔コーチが加わったレジェンド・コーチ陣に目を丸くした。既存の名波浩コーチ、長谷部誠コーチら元日本代表勢に加え、今回から俊輔コーチがスタッフ陣に加わり「昨日ホテルで食事の時、スタッフのテーブル見たら全員レジェンド。飯食うのも、緊張するもん。いや、すごいっすよー。僕が子どもの頃に憧れていた人たちしかいないし、もう（大会を）できる準備は整っているんじゃないかな」と驚いた。

さらに今回、同じＪ１名古屋育ちの先輩でカタールＷ杯主将のＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）がアイスランド戦（３１日）限定で代表チームに加わったことに「発表された時（２１日）はトレーニングをしてて『吉田麻也、入ったの』って。速攻、ラインして『マジですか』って聞いたら『マジです』と。すごいうれしい。僕も名古屋からずっと尊敬している先輩。聞くこともそうだし、麻也さんのキャリアも含めて、必ずプラスになることは間違いない。練習に入るだけでも、存在感を感じる。麻也さんにいろいろ情報を共有してもらっていいチームになっていけたら」と喜んだ。その上で「この先、どうなるかわからないけど、Ｗ杯に入る可能性もなきにしもあらずだと思うし、そこは麻也さんもただの“お客さん”では来てないと、感じている。一人の選手として、しっかり競争し合ってやっていくことが大事」と話した。