ブリヂストンレディス最終日

国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位で出た入谷響（加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回って通算9アンダーとし、約1年ぶりのツアー通算2勝目を飾った。優勝賞金のみならず豪華副賞もゲットした。

第2日が悪天候により中止となったため、3日間の短縮競技となった今大会。入谷は第2ラウンドを67で回り2位に2打差をつけて首位に立つと、最終日にプロテスト同期合格の吉田鈴を1打差で振り切りツアー通算2勝目を挙げた。

優勝賞金は1800万円。さらに、優勝副賞として、世界的な人気を誇るトヨタ自動車の「プリウス」、大塚製薬の「ポカリスエット」1年分が贈られた。

入谷は試合後の会見で最終18番について、「最後はバーディー獲りたかったなというのが第一で、でも終わって優勝できたなと。ほっとした部分はありました」と振り返った。今季の目標に3勝を掲げ、将来的な米女子ツアー挑戦希望を公言しているプロ転向2年目の20歳。メルセデス・ランキングでは8位につけている。



（THE ANSWER編集部）