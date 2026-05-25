ＪＩＡは堅調、双日と資本・業務提携を締結しオペレーティング商品の販売機会増加へ◇

ジャパンインベストメントアドバイザー<7172.T>は堅調。双日<2768.T>と２２日の取引終了後、資本・業務提携を締結したと発表した。ＪＩＡは手取り概算で３４億３８４万円を調達し、子会社のＪＰリースプロダクツ＆サービシイズ（ＪＬＰＳ）に対する貸付金とする。ＪＬＰＳは今回の資金をオペレーティング・リース商品組成時の匿名組合出資持ち分の取得資金に充当し、オペレーティング・リース商品の組成及び販売機会の増加につなげるとしており、材料視した買いが集まっている。



資本・業務提携に当たり、ＪＩＡの主要株主で社長の白岩直人氏が所有する株式が双日に売却されるほか、ＪＩＡは双日を割当先とする第三者割当による新株発行を実施する。双日によるＪＩＡ株の議決権保有比率は昨年末時点の０．６６％から１９．９７％に上昇し、第２位の株主になる見通し。



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出所：MINKABU PRESS