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念願のマイホームを購入したものの、いざ住み始めてから「こんなはずじゃなかった…」と絶望するケースは後を絶ちません。表面的な「部屋の綺麗さ」や「駅徒歩〇分」という数字だけを信じてしまうと、取り返しのつかない後悔に繋がります。



今回は、らくだ不動産株式会社の執行役員・エージェントの八巻侑司さんと、エージェントの益山真さんが、購入後に後悔しがちな「意外な落とし穴4選」と、内見時にそれらを見抜くプロのチェックポイントを徹底解説します。



◾️落とし穴1：地図には載らない「高低差」と「雨の日の悲劇」

物件情報にある「駅徒歩〇分」だけを信じて購入するのは非常に危険です。



益山さんは、「地図上では近く見えても、実際に歩いてみると想定以上の急な坂道（高低差）があり、毎日の通勤が苦痛になるケースが多々あります」と指摘します。さらに「晴れの日には気付きにくいですが、雨の日になると坂の上から滝のように雨水が流れてきて足元が悲惨なことになる、といった環境の罠も潜んでいます」と語り、ご自身の足でリアルな道のりを確認することを強く推奨しています。



◾️落とし穴2：「電動自転車」が駐輪場に停められない!?

「坂道がきついなら電動自転車を使えばいい」と考えているファミリー層は要注意です。



八巻さんは、「マンションの駐輪場が上下2段のラック式になっている場合、タイヤが太くて重い『子供乗せ電動自転車』は重量やサイズの規格外となり、停められないケースが非常に多いのです」と警告します。入居後に「足となる自転車が置けない！」と絶望しないためにも、自分の自転車が停められる環境かどうかの事前確認は必須です。



◾️落とし穴3：「エントランスの掲示板」に現れるスラム化のサイン

「マンションは管理を買え」と言われますが、その実態は共用部分に如実に現れます。

益山さんが内見時に必ずチェックするのが「エントランスの掲示板」です。「騒音の注意喚起や、ゴミの出し方に関する強い警告文が何枚も貼られていたり、数年前の古いお知らせが色褪せたまま放置されていたりする場合、住民間のトラブルが絶えないか、管理組合が機能不全に陥っている証拠です」。入居後のご近所トラブルを避けるための重要なバロメーターになります。



◾️落とし穴4：「室内の電波状況」と「バルコニーの罠」

部屋の中に入っても油断は禁物です。八巻さんが指摘するのは「スマホの電波」と「バルコニーの規約」です。



「建物の構造や周辺環境によっては、部屋の中心に行くと携帯の電波が極端に弱くなる物件があります。テレワークが普及した今、通信環境の悪さは死活問題です。また、広いバルコニーがあっても『マンションの規約で外に洗濯物を干すことが禁止されている』場合もあります」。日々の生活の質に直結する部分だからこそ、入念な確認が求められます。



【まとめ】

不動産購入における後悔は、図面や写真だけでは見えない「現地でのリアルな生活のシミュレーション」が不足していることから生じます。



らくだ不動産株式会社では、八巻さんや益山さんをはじめとするプロフェッショナルが内見に同行し、一般の方では見落としがちなリスクや落とし穴を事前に徹底的に洗い出します。「絶対に失敗したくない」「この物件を買って本当に大丈夫か不安」とお悩みの方は、手遅れになる前にぜひ一度らくだ不動産のエージェントにご相談ください。