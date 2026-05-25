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うちの子大丈夫？「知っておきたい」赤ちゃんの成長目安、発達の順番飛ばしに潜む要注意なサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【観察ポイント】これだけは要注意！発達目安の順番抜かしはなぜ起きる？」を公開した。動画では、赤ちゃんの発達が母子手帳などに記された平均的な順番通りに進まない理由と、見極めるべき3つのチェックポイントについて解説している。



「首すわりより先に寝返りをした」「ハイハイをせずに立ってしまった」など、育児書通りに成長しないことに不安を覚える保護者は多い。HISAKOさんは、「発達は一本道ではない」と語り、赤ちゃんの成長には「移動能力（寝返りやハイハイ）」「姿勢保持（首すわりやお座り）」「操作能力（物を掴むなど）」という3つのラインが存在し、これらが同時に進行していると説明する。



各ラインは別々のペースで発達するため、進み具合の差によって順番の逆転が起きるという。例えば、姿勢保持のラインが早く発達してお座りができると、座ったまま移動できるようになり、ハイハイを飛ばして歩行に至るケースがある。また、背中の筋肉の発達が早いと、首がすわる前に反り返る力で寝返りをしてしまうこともある。HISAKOさんは、こうした順番飛ばしのほとんどは個性の範囲であり、「脳が一番伝えやすいところに伝えている」結果であるため、心配はいらないとした。



一方で、単なる個性ではなく注意が必要なケースも存在する。HISAKOさんは、その見極めとして3つのチェックポイントを提示した。

1つ目は「極端な左右差」だ。ハイハイで片足を引きずる程度なら問題ないが、サポートしても全く動かないような場合は要注意となる。2つ目は「不自然な硬さと柔らかさ」である。抱っこした際に反り返って魚のように硬い、あるいは首を支える手がいつまでも外せないほどぐにゃぐにゃに柔らかいといった違和感がないかを見る。3つ目は「好奇心の有無」だ。音に反応するか、目を合わせようとするかなど、物事への意欲的な姿勢があるかどうかが重要になるという。



HISAKOさんは小児科での勤務経験から、「ママの視点ほど確かなものはない」と力説し、データ以上に毎日の観察から得られる直感が重要だと語る。少しでも違和感を覚えた際は、スマートフォンなどで赤ちゃんの動きを動画撮影し、早めに専門家へ相談することを推奨した。平均的な目安に縛られすぎず、赤ちゃん自身のペースを見守りながら、適切なタイミングで支援に繋げることの重要性を説く内容となっている。