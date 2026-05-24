２３日、瀋陽市の鉄西体育場で開幕戦に臨む瀋陽チームと鶏西チーム（黒竜江省）の選手ら。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

【新華社瀋陽5月24日】中国の遼寧省瀋陽、吉林省長春、黒竜江省ハルビン、内モンゴル自治区フフホト各市で23日、第1回の東北地区都市サッカーリーグが同時に開幕した。国内では「東北超」と呼ばれている。

２３日、瀋陽市の鉄西体育場で行われた開幕式で、キックオフセレモニーに臨むミルティノビッチ元中国代表監督（手前）。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、瀋陽市の鉄西体育場で行われた開幕式。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、瀋陽市の鉄西体育場で行われた開幕式。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、瀋陽市の鉄西体育場で開幕戦に臨む瀋陽チームと鶏西チーム（黒竜江省）の選手。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、瀋陽市の鉄西体育場で開幕戦に臨む瀋陽チームと鶏西チーム（黒竜江省）の選手。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、フフホト市の北方サッカー訓練基地で行われた開幕式。（フフホト＝新華社記者／貝赫）

２３日、フフホト市の北方サッカー訓練基地で開幕戦に臨むフフホトチームと延辺チーム（吉林省）の選手。（フフホト＝新華社記者／貝赫）

２３日、フフホト市の北方サッカー訓練基地で開幕戦に臨むフフホトチームと延辺チーム（吉林省）の選手。（フフホト＝新華社記者／貝赫）

２３日、吉林省長春市で行われた長春チームと通遼チーム（内モンゴル自治区）の開幕戦を観戦する人たち。（長春＝新華社記者／許暢）

２３日、吉林省長春市で行われた長春チームと通遼チーム（内モンゴル自治区）の開幕戦に声援を送る観衆。（長春＝新華社記者／許暢）

２３日、吉林省長春市での開幕戦に臨む長春チームと通遼チーム（内モンゴル自治区）の選手。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

２３日、吉林省長春市での開幕戦に臨む長春チームと通遼チーム（内モンゴル自治区）の選手。（長春＝新華社記者／許暢）

２３日、吉林省長春市での開幕戦を前に関連グッズを買い求める人たち。（長春＝新華社記者／許暢）

２３日、ハルビン市の阿城区文化体育センターで行われた開幕戦。（ハルビン＝新華社記者／張濤）