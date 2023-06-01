Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉がクール＆『おそ松さん』モードでanan表紙に登場！

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Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉の6人が映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』スペシャルコラボでanan最新号の表紙を飾る。

■6人と6つ子がグラビアで対決!? コラボならではのスペシャル企画満載

6人が出演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』とのコラボレーションということで、スペシャルエディションでは彼らが演じた『おそ松さん』の6つ子に扮した「ニートver.」、通常版ではバンドTシャツ×デニムコーデのロックな「クールver.」の2パターンで表紙を飾る。どちらも表紙には特殊加工が施され、「クール ver.」は 6 人が、「ニート ver.」は 6 人と松マークが浮かび上がる仕様で、どちらも眺めても触っても楽しめる仕掛けとなっている。

さらにグラビアでは6人と6つ子の世界が混じり合うスペシャルなフォトストーリーを展開するなど、もう二度とないかもしれない貴重な内容となっている。6つ子と6人が入れ替わり立ち替わり登場し、見開きページでは真ん中を挟んでそれぞれ「シェー！」ポーズをしたり、お互いに向かってファイティングポーズを取ったりと、お互いのギャップが楽しめるのだ。そしてセンターページでは、6つ子と6人・合計12人が大集結する永久保存版だ。

■座談会では「兄松」「弟松」に分かれてのレアなお話も？

6人が登場する座談会ページでは、全員でのものに加えておそ松・カラ松・チョロ松の「兄松」を演じた末澤・正門・佐野、一松・十四松・トド松の「弟松」を演じた小島・草間・西村に分かれた3人ずつの座談会も収録。

6人の座談会では、試写を観ての感想や撮影時の印象的だったエピソード、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」のアピールポイントなどが語られる。3人ずつに分かれてのトークでは、共に撮影する中で改めてそれぞれすごいと感じた部分や、『おそ松さん』にかけて「お互いの“ちょいクズ”な部分」や「大金 が舞い込んできたら、兄松に／弟松に何をプレゼントしたいか」といった少しひねった内容となっている。兄松組は普段のAぇ! groupの雰囲気をそのままに、弟松組は兄弟的な新鮮な雰囲気が感じられる、ファン必読の内容だ。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.06.03 ONSALE

『anan』2498号通常版/スペシャルエディション

■関連リンク

anan公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

映画『おそ松さん』公式サイト

https://osomatsusan-movie.jp/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

https://starto.jp/s/p/artist/157