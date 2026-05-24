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「TikTokのバズは奇襲」ショート動画でバズっても意味がない？バンドマンのSNS集客が抱える残酷な真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【2026最新】TikTokバズの残酷な真実。バンドマンのSNS集客は「YouTubeロング動画」一択」を公開した。動画では、バンドマンのSNS集客において、ショート動画でのバズがいかに実際の動員に繋がりにくいかという残酷な現実を指摘し、YouTubeのロング動画こそが唯一の必勝法であると力強く提言している。



現代のバンドマンにとって切り離せないSNS集客だが、平井氏はTikTokなどのショート動画によるアプローチを「奇襲」と表現する。「ユーザー視聴者が能動的にこれを調べようということではなくて、ホゲ～って見てたら出てくる」と独自の表現で指摘。その結果、バズって多くの人に見られても、実際のライブ動員などには直結しにくいという乖離が生じていると語る。



一方で、YouTubeのロング動画は、視聴者がサムネイルを見て能動的にクリックし、長い時間拘束されるメディアであると説明。「絶対に少しは興味があるという能動的な動きが視聴者の中に発生している」と述べ、この違いが熱量の差を生むと強調した。平井氏自身もYouTubeを始めて1年で、これまでに出会えなかった層にアプローチでき、自身のトークライブが完売するなど、実際の集客に直結する大きな効果を体感したという。



動画の終盤、平井氏はまだ登録者数が少ない段階の攻略法にも言及。YouTubeは初期のクリエイターをモチベートするために「おすすめ」に出してくれる仕組みがあるとし、「伸びるかどうか絶対疑わないこと」とアドバイスを送った。最後には「SNSに迷っているバンドマンはYouTubeのロング動画を始めるのが一番いい」と断言し、持続可能な発信による着実な集客の重要性を視聴者に強く訴えかけている。