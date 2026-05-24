アヤックスvsユトレヒト スタメン発表
[5.24 オランダ・エールディビジプレーオフ決勝](クラス・スタディオン)
※19:15開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 4 板倉滉
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
MF 10 オスカル・グロフ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 19 ドン・コナデュ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 ソフィアン エル カルアニ
DF 23 N. Vesterlund
DF 44 M. Eerdhuijzen
MF 2 S. Horemans
MF 10 Y. Cathline
MF 11 イェスパー・カールション
MF 20 ダニ・デ・ウィット
MF 21 G. Zechiël
FW 18 A. Stepanov
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 E. Adiele
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 53 N. Viereck
DF 57 P. Kloosterboer
MF 43 R. El Arguioui
FW 9 デイビット・ミン
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 77 Ángel Alarcón
FW 91 セバスチャン・アレ
監督
Ron Jans
※19:15開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 4 板倉滉
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
MF 10 オスカル・グロフ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 19 ドン・コナデュ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 ソフィアン エル カルアニ
DF 23 N. Vesterlund
DF 44 M. Eerdhuijzen
MF 2 S. Horemans
MF 10 Y. Cathline
MF 11 イェスパー・カールション
MF 20 ダニ・デ・ウィット
MF 21 G. Zechiël
FW 18 A. Stepanov
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 E. Adiele
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 53 N. Viereck
DF 57 P. Kloosterboer
MF 43 R. El Arguioui
FW 9 デイビット・ミン
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 77 Ángel Alarcón
FW 91 セバスチャン・アレ
監督
Ron Jans
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります