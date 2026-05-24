[5.24 オランダ・エールディビジプレーオフ決勝](クラス・スタディオン)

※19:15開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

控え

GK 52 P. Reverson

GK 58 V. van der Velde

DF 4 板倉滉

DF 32 冨安健洋

DF 45 R. van de Pavert

DF 50 M. Muzungu

MF 10 オスカル・グロフ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 19 ドン・コナデュ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 ソフィアン エル カルアニ

DF 23 N. Vesterlund

DF 44 M. Eerdhuijzen

MF 2 S. Horemans

MF 10 Y. Cathline

MF 11 イェスパー・カールション

MF 20 ダニ・デ・ウィット

MF 21 G. Zechiël

FW 18 A. Stepanov

控え

GK 25 M. Brouwer

GK 33 K. Gadellaa

DF 5 E. Adiele

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

DF 53 N. Viereck

DF 57 P. Kloosterboer

MF 43 R. El Arguioui

FW 9 デイビット・ミン

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 77 Ángel Alarcón

FW 91 セバスチャン・アレ

監督

Ron Jans

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります