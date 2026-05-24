今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月25日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意を。

11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用するのがおすすめ。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


方向転換しよう。無駄なことは切り捨てる勇気を持つこと。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


済んだことをグズグズ考えないように。切り替えて前向きになること。

8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


新しい集まりをパスすると後悔することに……。できる限り参加しよう。

7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


友達付き合いに楽しさ満載。ただしキツイ言葉には注意！

6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


苦しいけれど、もう少しの我慢。夕方には成果あり。

5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


リサイクル運◎。フリマに出店すれば、思わぬ収入になりそう。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


好調日。何でも明るく楽しくやるとうれしい展開に。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


問題は解決に向かいそう。友人の力を借りるのが秘けつ。

2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


将来の計画を再検討するチャンス日。先輩の意見が参考に。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ラッキー日。黄色い花を飾れば、運気はますますアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)