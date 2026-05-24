2026年5月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意を。
インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用するのがおすすめ。
方向転換しよう。無駄なことは切り捨てる勇気を持つこと。
済んだことをグズグズ考えないように。切り替えて前向きになること。
新しい集まりをパスすると後悔することに……。できる限り参加しよう。
友達付き合いに楽しさ満載。ただしキツイ言葉には注意！
苦しいけれど、もう少しの我慢。夕方には成果あり。
リサイクル運◎。フリマに出店すれば、思わぬ収入になりそう。
好調日。何でも明るく楽しくやるとうれしい展開に。
問題は解決に向かいそう。友人の力を借りるのが秘けつ。
将来の計画を再検討するチャンス日。先輩の意見が参考に。
ラッキー日。黄色い花を飾れば、運気はますますアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意を。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用するのがおすすめ。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
方向転換しよう。無駄なことは切り捨てる勇気を持つこと。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
済んだことをグズグズ考えないように。切り替えて前向きになること。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新しい集まりをパスすると後悔することに……。できる限り参加しよう。
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友達付き合いに楽しさ満載。ただしキツイ言葉には注意！
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
苦しいけれど、もう少しの我慢。夕方には成果あり。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
リサイクル運◎。フリマに出店すれば、思わぬ収入になりそう。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
好調日。何でも明るく楽しくやるとうれしい展開に。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
問題は解決に向かいそう。友人の力を借りるのが秘けつ。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
将来の計画を再検討するチャンス日。先輩の意見が参考に。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ラッキー日。黄色い花を飾れば、運気はますますアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)