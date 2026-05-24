嵐、民放5局のCMジャック ラストライブの生配信告知 前日の“予告投稿”内容明らかに
【モデルプレス＝2026/05/24】5月24日、民放キー局5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）で、5月31日に行われる嵐のラストライブのCMが同時放映された。
【写真】嵐、23日に公開していた“意味深”投稿
17時59分30秒から放映された30秒間のCMでは、デビューから現在までの軌跡を辿るように、これまでのライブ映像が流れた。その後「嵐ラストステージ『We are ARASHI』 LIVE TOUR 2026」「FAMILY CLUB onlineにて生配信」と、31日の公演のライブ配信を告知した。
また、グループ公式X（旧Twitter）では「みんなへありがとう」とつづり、映像を公開。生配信、見逃し配信について記し、「＃531はおウチで嵐」と添えている。
5月23日、グループの公式Xでは「2026／5／24 17：59：30〜」という言葉とともに、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を投稿。SNS上では「なになに？」「明日何かが起きるのかな」「テレビを見てるってことはCMとか？」「ワクワクする」「最後まで楽しませてくれて泣ける」といった声が寄せられていた。
嵐は現在、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催中。北海道、東京、愛知、福岡、大阪を巡り、5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了する。（modelpress編集部）
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【写真】嵐、23日に公開していた“意味深”投稿
◆嵐、民放5局でラストライブCM同時放映
17時59分30秒から放映された30秒間のCMでは、デビューから現在までの軌跡を辿るように、これまでのライブ映像が流れた。その後「嵐ラストステージ『We are ARASHI』 LIVE TOUR 2026」「FAMILY CLUB onlineにて生配信」と、31日の公演のライブ配信を告知した。
◆嵐、23日の“意味深投稿”が話題に
5月23日、グループの公式Xでは「2026／5／24 17：59：30〜」という言葉とともに、ソファーに座った5人がテレビを眺める写真を投稿。SNS上では「なになに？」「明日何かが起きるのかな」「テレビを見てるってことはCMとか？」「ワクワクする」「最後まで楽しませてくれて泣ける」といった声が寄せられていた。
嵐は現在、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催中。北海道、東京、愛知、福岡、大阪を巡り、5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了する。（modelpress編集部）
2026/5/24 17:59:30〜— ARASHI (@arashi5official) May 23, 2026
??????#WeareARASHI pic.twitter.com/dBLb76AYze
“みんなへありがとう”— ARASHI (@arashi5official) May 24, 2026
ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」TOUR FINAL
5/31(日) 東京ドーム公演 生配信!!#WeareARASHI_FINAL
■生配信日時：5/31(日)18:00〜
※開演前の15:00より特別映像を配信予定
■見逃し配信：準備でき次第〜6/15(月)23:59
? 視聴チケット販売中
詳細は”FAMILY CLUB… pic.twitter.com/Ypn8mUVNT9
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