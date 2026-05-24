スタイリッシュ空間で渋谷の街を眺めつつリラックス

カフェ・「VALLEY PARK STAND（ヴァリーパークスタンド）」は、ホテル「sequence MIYASHITA PARK」の下層に位置していることもあり、空気感はどこかホテルラウンジのよう。ホテルのロビーと「MIYASHITA PARK」をゆるやかにつなぐような存在で、ロビー側とPARK側のどちらからもアクセスできます。

店内は、大きな窓から自然光が差し込む開放感たっぷりの空間。コンクリートを基調にした都会的なデザインのなかに植物が配されていて、肩の力を抜いて過ごせる居心地のよさがあります。カウンターはPARK側にあるので、まずは注文をしてから席へ。現金は使えないのでご注意を。

ゆったりとした店内は、68席とゆとりの席数。渋谷駅近とは思えないほど落ち着いた空気が流れています。ひとりでPC作業をする人や会話を楽しむ人など、それぞれが思い思いの時間を過ごしています。

洗練された“いまの渋谷らしさ”を詰め込んだようなスタイリッシュな空間でありながら、公園ともゆるやかにつながるカジュアルで開放的な雰囲気も魅力。座る席によって見える景色が変わり、ガラス越しにさまざまな表情の渋谷を楽しめるのも、「VALLEY PARK STAND」ならではです。

モーニングでは、ショーケース内にパニーニやラップサンド、ブレッドなどの軽食メニューが並びます。朝にちょうどいい、軽やかなラインナップ。11時からのランチタイムにはメニュー構成が少し変化し、「ファラフェル」、「チキンシャワルマ」、「ストラッチャテッラ＆トマト」各880円など、食べごたえのあるピタサンドも味わえます。

「バスクチーズケーキ」660円などのスイーツも

ドリンクは「ホットコーヒー」600円、「カフェラテ」650円をはじめ、「自家製レモネード」、「抹茶ラテ」、「ほうじ茶ラテ」各700円など幅広くラインナップ。公園へテイクアウトして楽しむのにもぴったりです。

クラフトビールも。缶のデザインがおしゃれ

カウンターの一角ではブランドやクリエイターによるポップアップストアも随時開催。タイミングによって並ぶアイテムが変わるため、訪れるたびに違った楽しみ方ができます。カフェとしてだけでなく、“いまの渋谷カルチャー”に気軽に触れられる場所になっているのも魅力です。

常設の物販スペースもあり、ホテルラウンジのような空気感のなかに、ショップ的な楽しさが自然に溶け込んでいるのもこの空間のおもしろさ。朝ごはんを楽しんだあとに、ふらりとアイテムを眺めながら過ごす時間も心地よく感じられます。



「マッシュルーム＆ほうれん草クリームのパニーニ」770円、「アメリカーノ」600円

モーニングでは、ホットパニーニやフレッシュなラップサンドなど、朝にちょうどいい軽食メニューを選ぶことができます。「マッシュルーム＆ほうれん草クリーム」は、香り豊かなマッシュルームとほうれん草を、まろやかなクリームと合わせたパニーニ。

カリッと香ばしく焼き上げた薄めのパニーニに、具材がぎゅっと詰まった一品。マッシュルームのうま味と、ほうれん草の心地よい苦みが絶妙で、洗練された味わい。朝のコーヒーにもよく合います。

窓際は桟が広めにつくられていて、シートクッションが置かれたベンチのようなスペースになっています。そこに腰掛けながら、明治通りを行き交う人や街の景色をぼんやり眺めるのも素敵な朝の過ごし方。取材時は、ちょうど新緑の季節。窓の下に広がる緑と渋谷の街並みが心地よく、朝ならではのさわやかな空気を感じられました。

「ケイジャンチキンコブのラップサンドイッチ」770円、「自家製レモネード（アイスソーダ）」700円

「ケイジャンチキンコブのラップサンドイッチ」は、スパイスを利かせたケイジャンチキンに、たっぷりの野菜を合わせて包んだラップサンド。片手でも食べやすく、ほどよいボリューム感と野菜のフレッシュ感が楽しめます。

「自家製レモネード（アイスソーダ）」は、レモンの酸味とやさしい甘さがバランスよく、しゅわっと軽やかな炭酸がさわやかな一杯。目覚めの一杯にぴったりの、すっきりとした味わいです。

具材がぎゅっと詰まった満足感のある一品ながら、野菜がたっぷり入っているのでヘルシーなのもうれしい。

店内には、ひとりでも気軽に使いやすい丸太テーブルのようなカウンタースペースもあり、忙しい朝にさっとモーニングを食べたいときにもぴったり。朝、あえてこんなスタイリッシュな空間へ身を置くだけで、不思議と気持ちまでシャキっと整う気がします。



「VALLEY PARK STAND」ならではなのが、「MIYASHITA PARK」と地続きになったロケーション。テイクアウトして、そのまま芝生エリアやベンチで朝ごはんを楽しめるため、天気のよい日はとにかく気持ちいいんです。“渋谷のど真ん中”にいながら、公園ピクニックのような気分も味わえる、知っておきたい一軒です。

コーヒーを片手に街を眺めながら、ゆっくり朝を過ごす-。そんな時間が自然と似合う空間。公園と地続きになっているので、休日にリフレッシュしたいときにもぴったり。時間に余裕のある日は、テイクアウトして青空の下でコーヒーを味わえば、より気持ちのいい朝時間が過ごせそうです。

しゅわっとさわやかな「自家製レモネード」で目を覚ましたら、そのままテイクアウトして公園へ行くのもおすすめ。朝のやわらかな光や風を感じながら味わうモーニングは、いい一日のスタートを後押ししてくれそうです。

テイクアウトして青空の下で朝食を楽しみながら過ごす時間は、すがすがしい一日のはじまりに。片手で食べやすいパニーニやラップサンドは、公園をのんびり散歩しながら味わうのにもちょうどよく、都会の朝を軽やかに彩ってくれます。

忙しい朝を、少しだけスタイリッシュに彩ってくれる「VALLEY PARK STAND」。一日の始まりを気持ちよく整えてくれるはずです。仕事前に立ち寄って気分を切り替えるのはもちろん、オフの日に“都会の青空”を味わいに訪れるのもおすすめ。買い物前にモーニングを楽しみながら、ゆっくり渋谷の朝を満喫してみて。



■VALLEY PARK STAND（ゔぁりー ぱーく すたんど）

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 4F

TEL：03-6712-5442

営業時間：8〜23時（22時LO）

定休日：不定休（施設に準ずる）



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Text：松崎愛香

Photo：yoko



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