「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

巨人が４連敗。対阪神では５連敗となった。

先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が踏ん張り続けるも、五回に阪神打線につかまった。１死から梅野に先制弾を浴びると、２死となって、相手先発の才木に中前打を許した。すると、相手のドラフト１位・立石（創価大）にプロ初本塁打となる１号２ランを被弾。下位打線から上位につながれ、１イニングで２被弾と３失点を喫した。

また六回には森下、佐藤輝、大山とクリーンアップに３連打を浴びて１失点。後続を何とか打ち取って最少失点で乗り切ったが、６回８安打４失点で３敗目（５勝）となった。

一方の打線は阪神・才木の前に好機を作れない。５回まで２安打に封じられ、六回には泉口、代打・佐々木、丸で無死満塁を作ると、浦田の犠飛で１点を返した。それでも１死一、三塁からキャベッジ、ダルベックが連続三振と一気に攻めきることができなかった。

５月には７連勝したが、交流戦前は４連敗でフィニッシュ。阪神に今季初の同一カード３連敗となった。いずれも高橋、村上、才木と阪神のエース格３人に封じ込められ、ドラフト１位・立石にはプロ初打点＆初猛打賞＆初決勝打＆初本塁打と初ものをことごとく献上した。