Hey! Say! JUMP山田涼介＆中島健人「隣国の王子同士」Mステ共演時のやりとりに反響相次ぐ「歴史的瞬間の爆誕」「解釈一致すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介（Ryosuke Yamada）と俳優で歌手の中島健人が、22日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。2人のやりとりに反響が寄せられている。
【写真】山田涼介「王子すぎる」と話題の衣装姿
この日のオープニングで山田との共演について話を振られた中島は「ジュニアの頃からずっと刺激を受け続けてきた先輩なので同じステージに立ててめちゃくちゃ嬉しいです」と喜びをあらわにした。これを受け、山田は「王子様みたいですよね」と中島を絶賛。すると中島は「どなたが言いますね（笑）」とツッコみ、「隣国の王子同士でよろしくお願いします」と笑顔で挨拶していた。
このやりとりに視聴者からは「この2人にしか使えない最強ワード」「表現が秀逸」「解釈一致すぎる」「歴史的瞬間の爆誕」「眩しすぎてテレビ画面が割れる」といった反響がSNS上で上がっていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】山田涼介「王子すぎる」と話題の衣装姿
◆中島健人、山田涼介と共演「隣国の王子同士でよろしくお願いします」
この日のオープニングで山田との共演について話を振られた中島は「ジュニアの頃からずっと刺激を受け続けてきた先輩なので同じステージに立ててめちゃくちゃ嬉しいです」と喜びをあらわにした。これを受け、山田は「王子様みたいですよね」と中島を絶賛。すると中島は「どなたが言いますね（笑）」とツッコみ、「隣国の王子同士でよろしくお願いします」と笑顔で挨拶していた。
◆山田涼介＆中島健人のやりとりに反響
このやりとりに視聴者からは「この2人にしか使えない最強ワード」「表現が秀逸」「解釈一致すぎる」「歴史的瞬間の爆誕」「眩しすぎてテレビ画面が割れる」といった反響がSNS上で上がっていた。（modelpress編集部）
/／— Ryosuke Yamada / Storm Labels (@Ryosuke_Storm) May 22, 2026
?まもなく21:00〜！
テレビ朝日系「ミュージックステーション」
\＼
本番前のRyosuke Yamadaをお届け！
音楽の魔法で皆さんも一緒に地球を飛び出しましょう！
放送中は #今日のりょうすけDiveMAGIC にて
感想もお待ちしております！
行ってきます！??#AreYouRedY #RyosukeYamada #Mステ… pic.twitter.com/yeN3QIGfbZ
情報：テレビ朝日
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