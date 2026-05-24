◇NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ー26 プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ26-3BL東京（24日、秩父宮ラグビー場）

ラグビーリーグワンのプレーオフ(PO)トーナメント準々決勝が行われ、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ(東京ベイ)が東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)に勝利しました。

レギュラーシーズン3位だった東京ベイは2連覇中のBL東京（レギュラーシーズン6位）と対戦。ペナルティーゴールで先制を許した東京ベイは前半15分、ラインアウトからフォワードが連続攻撃、トライライン5メートルでペナルティーをもらうと、スクラムハーフの岡田一平選手が素早くリスタートしトライを奪いました。

前半を7-3で折り返した東京ベイは後半3分、敵陣約10メートルからフルバックのショーン・スティーブンソン選手がキックパス。ウイングのハラトア・ヴァイレア選手につなげトライを奪います。さらに後半11分には相手のパスミスをNo.8のマキシ ファウルア選手がトライ。19-3と点差を広げました。

後半終了間際には東京ベイが自陣10メール付近でボールを奪取。キックでインゴールに入るとセンターのリカス・プレトリアス選手がトライを決め、最終スコア26−3で勝負を決めました。

前日の準々決勝は東京サントリーサンゴリアス（東京SG）がリコーブラックラムズ東京に40-35で勝利。PO準決勝は30日から始まります。

▽PO準決勝カード30日コベルコ神戸スティーラーズ−東京サントリーサンゴリアス31日埼玉パナソニックワイルドナイツ−クボタスピアーズ船橋・東京ベイ