「え、まじかよ」「初めてみた」W杯落選から８日後…日本人FWを襲った悲劇にネット沈痛「ダメだったか」「辛いですね」
現地５月23日に開催されたラ・リーガの最終節で、マジョルカはホームでオビエドと対戦。浅野拓磨が先発して61分までプレーしたなか、３−０で快勝を飾った。
だが、20チーム制の一般的な「残留安全ライン」とされる勝点40を上回る42を獲得しながら、同ポイントのレバンテ、オサスナとの直接対決の結果で下回り、18位で２部降格が決定した。
この事態に、SNS上では次のような声が上がった。
「えー、マジョルカ、セグンダに降格したんか」
「かなしい」
「え、マジョルカ降格まじかよ」
「大勝して降格したんか、浅野は日本帰るんかな 広島帰るんか？」
「ダメだったか」
「数年前上位だったよな、なんで降格したん」
「辛いですね」
「帰ってこい」
「好きなチームなだけに残念。 こんだけ混戦だったのは初めてみたな」
「厳しいシーズンになったな。浅野拓磨もケガや起用法に苦しみながら、最終的に23試合１G１A。持ち味のスピードを活かし切れないまま終わった印象」
「浅野どうすんだろ。日本に帰ってこないかな」
日本代表のワールドカップメンバーから落選した８日後、31歳のストライカーにとっては、まさかの悲劇が起きてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
だが、20チーム制の一般的な「残留安全ライン」とされる勝点40を上回る42を獲得しながら、同ポイントのレバンテ、オサスナとの直接対決の結果で下回り、18位で２部降格が決定した。
この事態に、SNS上では次のような声が上がった。
「えー、マジョルカ、セグンダに降格したんか」
「かなしい」
「え、マジョルカ降格まじかよ」
「大勝して降格したんか、浅野は日本帰るんかな 広島帰るんか？」
「ダメだったか」
「数年前上位だったよな、なんで降格したん」
「辛いですね」
「帰ってこい」
「好きなチームなだけに残念。 こんだけ混戦だったのは初めてみたな」
「厳しいシーズンになったな。浅野拓磨もケガや起用法に苦しみながら、最終的に23試合１G１A。持ち味のスピードを活かし切れないまま終わった印象」
「浅野どうすんだろ。日本に帰ってこないかな」
日本代表のワールドカップメンバーから落選した８日後、31歳のストライカーにとっては、まさかの悲劇が起きてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」