女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。仲良しの人気女優から自由すぎる素顔を明かされる場面があった。

番組では佐々木とドラマ「デイジー・ラック」（2018年）で共演し、プライベートでも親交があるという女優の夏菜に事前取材を行った。

アシスタントMCの宇賀神メグアナウンサーは夏菜の文書での回答を読み上げ、「希は世間のイメージとは裏腹に、実はとっても『自由過ぎる素顔』を持っています」と伝えた。

家族ぐるみで遊びに行ったこともあるとし、前日に夏菜がLINEで「明日お弁当作る？」と確認すると、佐々木からは「うーん、まあ適当に作るかな」「ソーセージ詰めるだけ（笑）」といった返信があったという。

そのため夏菜も「重い腰を上げて」朝からしっかりと弁当を作ったところ、佐々木から「弁当やめた（笑）のちほー」とのLINEが届いたという。

「前日の気合はどこへやら。ちゃっかり私のお弁当まで狙ってきました。あっけらかんとして甘えてくるマイペースさ…。自由過ぎます」と締めくくった。

佐々木は「本当に、それは性格悪い」とあっさりと事実を認めた。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「夏菜さんはね、優しくね、面白く言ってくれているんですけれど、結構イラっときてますよ」とツッコミを入れた。

佐々木は「本当に。これは性格悪い、絶対に。言ったのに。作ろなって。みんなに怒られました。それはないでしょって言って。あ〜やっちゃったと思って」とにこやかに反省していた。