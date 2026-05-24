エジプトで対戦

ボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が23日（日本時間24日）、エジプト・キザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。ネットでは、最強争いで井上尚弥（大橋）と比較する声が続出した。

元キックボクサーのバーホーベン相手に、なかなか突破口を見いだせないウシク。大苦戦を強いられたが、11回にダウンを奪い、その後も猛ラッシュ。レフェリーが試合を止め、ウシクがなんとか挑戦者を退けた。

2024年に史上初のヘビー級4団体統一を達成。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で常に1位を争っているが、現在は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上に次ぐ2位となっている。

この日の試合を受け、X上の海外からはPFPについて、様々な声が上がった。

「ウシクを貶めるつもりはないが、イノウエがPFP最強だ」

「イノウエは立ち上がったが、ウシクはレフェリーに救われた」

「ウシクはPFPのトップ5に入るボクサーと言えるのか？」

「ウシクは大好きなスポーツを台無しにした。イノウエならこんな馬鹿げたことはしない」

「ウシクは最高のボクサーじゃない。イノウエとは大差で離れている」

「ザ・リング」のPFPでは井上、ウシクに次ぐ3位にシャクール・スティーブンソン（米国）、4位にジェシー・ロドリゲス（米国）がつけている。



（THE ANSWER編集部）