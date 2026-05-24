推し活グッズはこう飾る！ブロマイドやアクスタ、うちわをおしゃれに魅せる収納術
好きなキャラクターや推しのグッズ、思い出のつまった紙もの……。
せっかくたくさん集めたなら、素敵に飾って楽しんだり、きれいにしまっておきたいですよね。
今回は、推し活で集めることの多い「ポストカードやブロマイド」、「アクリルスタンド」「うちわ」のコレクション術を紹介します！
ポストカードやブロマイドは四角いガラス製の花器をフレーム代わりに
ポストカードや好きなアーティストのブロマイド、トレーディングカードなど、紙類のグッズ。
額装して飾りたいけどスペースがない……。
そんなときは四角いガラス製の花器を収納兼飾るスペースに！
その日の気分に合わせてポストカードを入れ替えることもできます。
アクリルスタンドは専用ステージに並べればより映える！
アニメのキャラクターやアイドルなど、推しのアクリルスタンド。
その世界観に合わせて、ケーキスタンドやおしゃれなお菓子の空き缶、カッティングボードなどをステージに見立てて飾れば、存在がぐっと際立ちます。
ステージごとスムーズに移動できるので、好きな場所で楽しめるのも◎。
うちわはドキュメントスタンドに入れて収納
思い出の詰まったうちわの数々を、きれいに保管するのに便利なのがドキュメントスタンド。
複数の仕切りポケットがある蛇腹式のファイルなので、うちわの厚さに合わせて幅を広げて使うことができます。
取り出しやすいので、使いたいときや思い出を振り返りたいときにも便利！
ドキュメントスタンドはA4、A4ワイドなどのサイズがあります。
たとえば一般的な推し活用のうちわのサイズ（全長42〈高さ28.5 +持ち手の長さ13.5〉×幅29.5cm程度）であれば、A4サイズ（幅33cm）がベスト。うちわの大きさや厚みに合わせて選んで。
ちょっとの工夫で、大切な推し活アイテムがさらに身近に、大切に感じられる！
グッズの収納や飾り方に悩んでいるかたは、ぜひ試してみて。