推し活グッズはこう飾る！ブロマイドやアクスタ、うちわをおしゃれに魅せる収納術

好きなキャラクターや推しのグッズ、思い出のつまった紙もの……。

せっかくたくさん集めたなら、素敵に飾って楽しんだり、きれいにしまっておきたいですよね。

今回は、推し活で集めることの多い「ポストカードやブロマイド」、「アクリルスタンド」「うちわ」のコレクション術を紹介します！

ポストカードやブロマイドは四角いガラス製の花器をフレーム代わりに

ポストカードや好きなアーティストのブロマイド、トレーディングカードなど、紙類のグッズ。

額装して飾りたいけどスペースがない……。

そんなときは四角いガラス製の花器を収納兼飾るスペースに！

その日の気分に合わせてポストカードを入れ替えることもできます。

アクリルスタンドは専用ステージに並べればより映える！

アニメのキャラクターやアイドルなど、推しのアクリルスタンド。

その世界観に合わせて、ケーキスタンドやおしゃれなお菓子の空き缶、カッティングボードなどをステージに見立てて飾れば、存在がぐっと際立ちます。

ステージごとスムーズに移動できるので、好きな場所で楽しめるのも◎。

うちわはドキュメントスタンドに入れて収納

思い出の詰まったうちわの数々を、きれいに保管するのに便利なのがドキュメントスタンド。

複数の仕切りポケットがある蛇腹式のファイルなので、うちわの厚さに合わせて幅を広げて使うことができます。

取り出しやすいので、使いたいときや思い出を振り返りたいときにも便利！

ドキュメントスタンドはA4、A4ワイドなどのサイズがあります。

たとえば一般的な推し活用のうちわのサイズ（全長42〈高さ28.5 +持ち手の長さ13.5〉×幅29.5cm程度）であれば、A4サイズ（幅33cm）がベスト。うちわの大きさや厚みに合わせて選んで。

ちょっとの工夫で、大切な推し活アイテムがさらに身近に、大切に感じられる！

グッズの収納や飾り方に悩んでいるかたは、ぜひ試してみて。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）