ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）がＮＰＢ引退を決断したことが２４日、明らかになった。

木村洋太球団社長が横浜スタジアムで対応した。１９日の広島戦に申し出があったことを明かした。シーズン途中では異例となる“幕引き”について「球団としても慰留はしましたが本人の意思が非常に固かった」などと経緯を説明。今後は「家族がいる場所に戻るということです」と続け、２４日のヤクルト戦（横浜）を最後にチームを離れる見通しとなった。

今季はここまで２０試合の出場にとどまり、そのうち１６試合が代打出場だった。３日のヤクルト戦（神宮）では今季１号２ランを放つなど、馬力健在を示していた。

キューバ出身の助っ人は１９歳だった２００８年に家族と米国に亡命。その際にいかだに乗って海を渡ったという逸話がある。決死の思いで渡米し、同年にホワイトソックスと契約。メジャー通算成績は打率２割５分４厘、６６本塁打、２１１打点をマークした。

１６年からは９年間、中日に在籍。移籍１年目には新外国人としてはプロ野球初の開幕３戦連発の離れ業を演じるなど鮮烈なデビューを飾り、ファンの心をつかんだ。中日時代から数えて日本では１１シーズンに渡って、通算１０２１試合に出場し、１０４０安打、１４２本塁打を積み重ねた。

１８年には打率３割４分８厘で首位打者、１７８安打で最多安打のタイトルを獲得した。２５年８月１７日の中日戦（バンテリンＤ）では古巣との試合でプロ野球４８人目となる全球団本塁打を達成した際には竜党からの温かな拍手が送られていた。

引退会見は行わない予定で、近日中に日本を離れる見込み。親しみやすい明るい性格で誰からも愛された「エル・タンケ」（戦車）が静かにグラウンドを去る。

以下、木村球団社長の一問一答。

ー引退報道について

「ニュースにも出た通りですが、本人から『日本での野球を引退したい』という申し出がありました。球団としても慰留はしましたが、本人の意思が非常に固かった。最終的に、その意思を尊重し、契約終了の手続きに入ることを決めました」

―今日（２４日）の試合がラストゲームか

「はい、その通りです」

―申し出があったのはいつ頃か

「火曜日の広島戦後です。通訳を通じて『話がある』と言われ、ホテルに戻ってから、通訳を交えて直接話をしました。その中で、そういう意向を聞きました」

―理由について、どのように話していたか

「昨年途中からチームに加わり、今年に懸ける思いを非常に強く持っていました。中日時代と違って、今回は家族をアメリカに残し、単身で日本に来ていた。強い覚悟を持ってコンディションを整えてくれていました。ただ、オープン戦から開幕を迎える中で、本人が思い描いていた状況とのズレが出てきた。その中で、一人でやっていくことへの葛藤があり、最終的に『家族の元に戻る』という決断をしたと聞いています」

―任意引退という形か

「任意引退という形になります。本人から『日本で引退する』という言葉があったので、『他国でプレーする考えはあるのか』という話もしましたが、『現時点では決まっていない。一度戻ってから考えたい』ということでした。それなら任意引退という形が適切だろうということで、代理人とも話をして決めました」

―活動は今日（２４日）までということか

「そうですね、はい」

―引退会見は行わない予定とのことだが、本人の意向か

「まだ具体的には決まっていません。ただ、今回はシーズン中ということもありますし、通常のシーズン終了後の引退会見とは状況が違うかなと思っています」

―シーズン序盤でビシエドがいなくなるのは、チームとして痛い

「そうですね。先ほど本人にも伝えましたが、右の代打としての実績もありますし、打席での雰囲気もある。当然、代打として、打者としての結果という部分も期待していました。ただ、それだけではなく、長いキャリアの中で培ってきたものがある。どんな立場、どんな状況でも、試合前から全力で準備する姿勢を見せてくれていた。そういう意味でもチームにとって大きな存在でした。戦力としても、チームの雰囲気という意味でも、痛い部分はあると思っています」

―話し合いは、ビシエドと直接行ったのか

「はい、そうです。契約に関する部分は代理人と進めていました。火曜日の夜からコミュニケーションを始めて、最終的に昨日まとまりました。そこで『今日までにしよう』という形になりました」

―今後の補強について、ビシエドの穴をどう埋めていくか

「ビシエド選手の穴というだけではなく、優勝するために何が足りないかという視点で、引き続き補強は進めていきたいと思っています」

◆ダヤン・ビシエド（Ｄａｙａｎ Ｖｉｃｉｅｄｏ）１９８９年３月１０日、キューバ出身。１９歳だった０８年に家族とともに米国へ亡命。同年にホワイトソックスと契約。メジャー通算成績は打率２割５分４厘、６６本塁打、２１１打点。ＮＰＢ通算１０２１試合で打率２割８分６厘、１４２本塁打、５６１打点、１５盗塁。右投右打。１８５センチ、１０８キロ。