久松宏輝トレーナー推奨…飛距離アップに繋がる「胸郭回旋」

打球を遠くへ飛ばすには腕の力に頼らず、体全体を使ってスイングする必要がある。しかし、体の硬い子が強く振ろうとすると、腰などを痛める可能性がある。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、胸の可動域を広げることが重要と解説。「胸郭回旋ドリル」を紹介している。

野球に励む少年少女なら、誰もが打ちたいと願うホームラン。そのためには体を捻る動作も必要となるが、胸が硬くうまくできない子どもは多いという。「日常生活で胸を回す動作はあまりしないので。ですが、野球では（胸を回す動作は）メチャメチャ多いので、可動域を確保してもらえたらと思います」と久松さんは語る。

まず、両手と両膝を地面につけ、四つん這いになる。膝の幅は骨盤の幅にする。広くなりがちなので注意したい。股関節の角度は90度、手は肩の真下に置く。次に右手を後頭部に当てて目線を左手に向け、上体を右に捻る。背中を丸めず、体幹とお尻を動かさず、胸だけを捻っていく。

胸は可能な限り捻る。右側に捻った時は体の左側に体重がかかるため、左手で地面を押し返すイメージを持つ。右腕を戻しながら息を吸い、胸を捻りながら吐く。補助者がいる場合は、動かないようにお尻部分を押さえて行うといいだろう。久松さんは「両方必ず行ってください」と、左右それぞれ10回ずつ行うことを勧める。

野球は体を捻る動作が多いスポーツ。胸周りの可動域が広がれば、腰などの怪我防止、投球でも球速アップに繋がる。日々取り組むことで打球の飛距離は伸びていくはずだ。（First-Pitch編集部）