タレント・あのが２３日、自身の公式Ｘを更新。冠番組であるテレビ朝日「あのちゃんねる」に関し、番組制作の姿勢に苦言を呈した上で、降板を宣言した。同局は同日、デイリースポーツの取材に対し「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」などと回答した。

あのは１８日放送の同番組で、嫌いな芸能人を問われ実名で「鈴木紗理奈」と回答。これに鈴木が「いじめやん」などと不快感をあらわにし、番組が大炎上する事態に発展していた。

あのはこの日、Ｘで「あのちゃんねるとは『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました」と説明。「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と、これまでも番組に対しに不信感を持っていたことを明かした。

その上で「それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります」と宣言。「つまり、番組が終わるということになると思います」と踏み込んだメッセージを発した。

騒動となった放送に関しては「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました」と経緯を説明。「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と謝罪しつつ、「今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」とつづった。

あのの投稿に先立ち、番組の公式サイトでこの日「多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」などと謝罪していた。同局は取材に対し「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」とした上で「詳細は控えさせていただきます」とコメントするにとどめた。