NBAファイナルまであと2勝に迫ったニックス…プレーオフ9連勝で驚異的な得失点差を記録

ニューヨーク・ニックスは、5月22日（現地時間21日、日付は以下同）にホームのマディソン・スクエア・ガーデンでクリーブランド・キャバリアーズ相手に109－93で勝利した。これで「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルを2勝0敗とした。

この日ニックスでは、5本の3ポイントシュートを沈めたジョシュ・ハートがプレーオフ自己最多の26得点に4リバウンド7アシスト2スティール、ジェイレン・ブランソンが19得点に加えてプレーオフキャリアハイの14アシスト、ミケル・ブリッジズが19得点3アシスト、カール・アンソニー・タウンズが18得点13リバウンド、OG・アヌノビーが14得点4リバウンド3アシスト3ブロックをマーク。

今シーズンのニックスは、レギュラーシーズンも含めてハートが20得点以上を記録した9試合で無敗。シリーズは会場をキャブスのホーム（ロケット・アリーナ）へ移し、24日に第3戦、26日に第4戦が組まれている。

昨年のカンファレンス・ファイナルで、インディアナ・ペイサーズに2勝4敗で敗れていたニックスは、1999年以来初のNBAファイナル進出まであと2勝。今年のプレーオフではアトランタ・ホークスとのファーストラウンド第4戦からフィラデルフィア・セブンティシクサーズとのカンファレンス・セミファイナル（4戦全勝）、キャブスとのカンファレンス・ファイナル第2戦まで9連勝と絶好調。

しかも、この9連勝のスパンで、ニックスは得失点差＋212と驚異的な数値をたたき出している。NBA史上、レギュラーシーズンあるいはプレーオフで9連勝を記録したチームで、歴代最多の得失点差だと『ESPN Insights』が報じている。

キャブスとのシリーズはまだまだ続くとはいえ、ファイナル進出へ期待が高まるのは当然だろう。

【動画】キャブス対ニックスのシリーズ第2戦ハイライト





