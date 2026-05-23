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YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」のありさんが、「【新発売】スタンダードプロダクツの6穴リングノートがシステム手帳デビューに最高すぎた！│A5サイズがオススメ」と題した動画を公開した。



動画では、ダイソー系列のブランド「スタンダードプロダクツ」から発売されたシステム手帳風の6穴リングノートのB6サイズとA5サイズを比較・検証し、システム手帳デビューに最適な理由と具体的な活用法を解説している。



ありさんが注目したのは、カバーとリフィルがセットになった透明カバーの6穴リングノートである。

一般的なシステム手帳はカバーとリフィルが別売りであることが多いが、同商品はB6サイズが330円、A5サイズが550円という低価格で、手軽に始められる点を高く評価した。



動画では、万年筆や水性ボールペン、マイルドライナーなど様々な筆記具を用いて書き心地を検証した。

「少しざらりとした感じ」と表現する紙質は、ペンのインクが裏抜けやにじみを起こしにくく、「予想以上に紙が良かった」と驚きを見せた。

また、透明な表紙にシールや立体ステッカーを貼って自分好みにデコレーションする実演も行い、クリアカバーならではの楽しみ方を提案している。



サイズ選びについて、ありさんは「A5サイズ」を強く推奨する。B6サイズは一般的なバイブルサイズのリフィルと穴の規格が異なるため、市販のリフィルの追加が難しい。



一方、A5サイズは100枚という大容量のリフィルが付属しており、スケジュール管理や日々の記録に十分活用できると語る。さらに、具体的な活用法として、毎朝15分間思いついたことを書き出す「モーニングノート」や、失敗を気にせずスタンプを押す「デコ練習帳」としての使い方を提案した。



システム手帳のハードルを下げ、手軽にカスタマイズを楽しめるスタンダードプロダクツの6穴リングノート。

サイズの違いによる利便性や裏抜けしない紙質など、文具のプロならではの視点が光るレビューは、これからシステム手帳を始めたい人にとって大いに役立つ内容となっている。