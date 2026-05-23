竹原ピストルが始球式、200発花火も！ ルートインBCリーグ「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」

記事ポイント ルートインBCリーグ創設20周年を記念し、14年ぶりのオールスターゲームが2026年7月4日（土）に埼玉県営大宮公園野球場で開催されますシンガーソングライター・竹原ピストル氏が20周年イメージソングを書き下ろし、始球式に登場します200発の打ち上げ花火・20店舗以上のキッチンカー・ホームラン競争など、野球観戦以外のコンテンツも一日を通して展開されます ルートインBCリーグ創設20周年を記念し、14年ぶりのオールスターゲームが2026年7月4日（土）に埼玉県営大宮公園野球場で開催されますシンガーソングライター・竹原ピストル氏が20周年イメージソングを書き下ろし、始球式に登場します200発の打ち上げ花火・20店舗以上のキッチンカー・ホームラン競争など、野球観戦以外のコンテンツも一日を通して展開されます

ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League）が、リーグ創設20周年を記念した特別なオールスターゲームを2026年7月4日（土）に開催します。

14年ぶりの開催となる今回は、試合本編にとどまらない多彩なイベントが球場全体で展開されます。

シンガーソングライター・竹原ピストル氏の始球式出演も決定しており、節目の年にふさわしい構成となっています。

ルートインBCリーグ「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」





名称：ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026日時：2026年7月4日（土）17:30試合開始予定会場：埼玉県営大宮公園野球場対戦：BCリーグLegacy vs BCリーグNext

「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」は、ルートインBCリーグの創設20周年を記念し、14年ぶりに開催される特別なオールスターゲームです。

ファン投票によって選出された各チームの代表選手が埼玉県営大宮公園野球場に集結し、BCリーグLegacy対BCリーグNextによる一夜限りの特別対戦が行われます。

試合当日は竹原ピストル氏の始球式をはじめ、キッチンカーグルメフェス・打ち上げ花火・ホームラン競争・チアパフォーマンス・体験型企画と、野球ファンだけでなく地域住民や家族連れも一日を通して参加できるコンテンツが用意されています。

竹原ピストル氏 始球式出演





ルートインBCリーグ20周年のイメージソングを書き下ろしたシンガーソングライター・竹原ピストル氏が、始球式に登場します。

公開されたポートレートでは、野球場のスコアボードを背景にキャップをかぶった竹原ピストル氏が正面を向いて立つ姿が写されています。

イメージソングの制作から始球式出演まで、20周年という節目を象徴する存在としてイベントに関わります。

キッチンカーグルメフェス





球場外エリアには20店舗以上のキッチンカーが出店し、地域グルメやスタジアムフードなど多彩なメニューが提供されます（協賛：Univelホールディングス）。

告知ビジュアルには花火・ビール・フードの写真が背景に使われており、試合前から試合後まで食とともに一日を過ごせる構成となっています。

打ち上げ花火・ホームラン競争

試合終盤には、20周年を記念した200発の打ち上げ花火が予定されています。

夏の夜空に打ち上げられる200発の花火が、オールスターゲームのフィナーレを飾ります。

ホームラン競争では、リーグを代表する長距離打者たちの打球が観戦できます。

公式戦では実施されない特別企画で、出場選手は改めて発表される予定です。

チア・マスコットパフォーマンス





埼玉県営大宮公園野球場のスコアボード前で、水色ユニフォームのチアリーダー7名がポンポンを手にそろって並ぶ姿が公開されています。

当日は各球団のチアリーダーとマスコットキャラクターが集結し、球場全体がエンターテインメント空間として演出されます。

出場するチアリーダーの詳細は改めて発表される予定です。

体験・社会貢献活動企画

AED講習会（協賛：ラミコジャパン）・選手とのキャッチボール体験・スポGOMI大会 supported by DUSKINの3つの体験型企画が実施される予定です。

スポGOMI大会は、チームで協力しながら制限時間内にごみを集め、量と種類に応じたポイントを競う日本発祥のスポーツです。

家族・友人・職場仲間など幅広い参加者を対象に、無料で参加できます。

20周年記念として竹原ピストル氏が書き下ろしたイメージソングとともに始球式が行われ、200発の打ち上げ花火・20店舗以上のキッチンカー・ホームラン競争・チアパフォーマンス・体験企画と、14年ぶりのオールスターゲームにふさわしい内容が一日に凝縮されています。

試合はBCリーグLegacy対BCリーグNextの対戦形式で、2026年7月4日（土）17:30に埼玉県営大宮公園野球場でプレイボールとなります。

ルートインBCリーグ「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 試合の予備日と予備会場はどこですか？

A. 予備日は2026年7月5日（日）で、予備会場はUDトラックス上尾スタジアムが設定されています。

Q. スポGOMI大会への参加に費用はかかりますか？

A. スポGOMI大会 supported by DUSKINへの参加は無料です。

参加エントリーの詳細は主催者の公式サイトに掲載されます。

Q. ホームラン競争の出場選手はいつ発表されますか？

A. 出場選手は改めて主催者から発表される予定です。

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