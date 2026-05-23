「お前、タヌキにならねーか？」TVアニメ化決定！ティザービジュアル＆特報映像を公開！原作：奈川トモ先生からのお祝いイラスト＆コメントが到着！

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奈川トモによる大人気ハートフルタヌキストーリー、『お前、タヌキにならねーか？』（comic POOL／一迅社刊）のTVアニメ化が決定した。

監督は『キングダム』や『やくならマグカップも』の神谷 純、アニメーション制作は『あらいぐまラスカル』や『ちびまる子ちゃん』の日本アニメーションが務める。本作の魅力である人間とタヌキのあたたかいやり取りや、美しい世界観を最大限に表現していく。

そしてこの度、TVアニメ化決定に合わせ、ティザービジュアルと特報映像を公開！特報映像では、タヌキたちが自然の中で生き生きと駆け回る様子が描かれ、関 美奈子が手掛けた美しい音楽が作品を彩る。

さらに、原作：奈川トモ先生からのお祝いイラストとコメントも到着した。

＜原作：奈川トモ先生 コメント＞



子供の頃から日本アニメーション様の作品を通して様々なことを学ばせてもらっていた私が、

このような形でご縁をいただくことができ大変光栄に思います。

それも日頃より応援をしてくださっている皆さまのおかげです。

本当にありがとうございます。

アニメおまタヌが視聴者さまの心にそっと寄り添い、

ふと思い出してもらえた時にはほんのりとあたたかい気持ちになるような作品となってくれたら嬉しく思います。

●作品情報

TVアニメ『お前、タヌキにならねーか？』

TVアニメ化決定！

【スタッフ】

原作：奈川トモ（comic POOL／一迅社刊）

監督：神谷 純

シリーズ構成・脚本：和智正喜

キャラクターデザイン：武本 心

音楽：関 美奈子

アニメーション制作：日本アニメーション

＜イントロダクション＞

「お前、タヌキにならねーか？」

人々の前にふらっと現れる謎の青年・こがね丸。

彼の正体は山の住人を増やすため、人間をタヌキに変えようとスカウトして回る「化けタヌキ」だった。

こがね丸をはじめとするタヌキたちとの交流が、いつの間にか、こわばった心を少しずつ解きほぐしてくれる。

これは、頑張ることに疲れてしまった人々が、タヌキたちとの出会いを通じて自分を見つめ直していく物語。

●原作情報

『お前、タヌキにならねーか？』

原作コミックス第1巻〜第9巻好評発売中！

第10巻は2026年5月25日発売！

著者：奈川トモ

レーベル：comic POOL

出版社：一迅社

(C)奈川トモ／一迅社 (C)奈川トモ・一迅社／おまタヌ製作委員会

関連リンク

TVアニメ『お前、タヌキにならねーか？』公式サイト

https://omatanu-anime.com/