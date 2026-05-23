【世界の味で脱マンネリ】初夏のそうめんアレンジ絶品TOP3
暑くなってくると食べたくなるそうめん。でも「いつも同じ食べ方で飽きてきた…」なんて声も。そこで今回は、初夏にぴったりな絶品そうめんアレンジレシピをランキング形式でご紹介！つるんとした喉越し爽やかな麺料理で、食卓を華やかに彩りましょう。
■【人気レシピNo.1】おしゃれ＆ひんやり！夏野菜たっぷりサルサ素麺「またそうめん…」なんて言わせない！トマトとタコ、紫玉ネギを混ぜ込んだサルサソースで和える、彩り華やかな冷やし素麺です。ひんやりつるんとした麺に、レモンとタバスコがピリッと効いたソースがからんで、暑い日でも食欲をそそる爽快な味わい。粗びき黒コショウをパラリと振れば、おもてなしにも使えるおしゃれな一皿に。家族みんなで楽しめる、初夏の新定番レシピです♪
■【2位以降も絶品ぞろい】食卓を盛り上げる！そうめんアレンジのバリエーション
■シーン別に楽しむそうめんアレンジ：今日の気分に合わせて選ぼう！今回ご紹介したそうめんアレンジレシピはいかがでしたか？おしゃれにひんやり楽しみたい日にはサルサ素麺、スタミナをつけたい日にはウナギの素麺ペペロンチーノ、ちょっと刺激的でコクのある味が恋しい日には鶏もも肉とオクラの韓国風素麺と、シーンや気分に合わせてチョイスしてみてください。ひんやりおしゃれなサルサ風、ジュワッと香るガーリック、シャキシャキ＆ピリ辛の韓国風など、そうめんの新しい魅力を発見できるはず。この初夏は、ぜひお気に入りのそうめんレシピを見つけて、毎日の食卓をもっと楽しんでみましょう！
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】おしゃれ＆ひんやり！夏野菜たっぷりサルサ素麺「またそうめん…」なんて言わせない！トマトとタコ、紫玉ネギを混ぜ込んだサルサソースで和える、彩り華やかな冷やし素麺です。ひんやりつるんとした麺に、レモンとタバスコがピリッと効いたソースがからんで、暑い日でも食欲をそそる爽快な味わい。粗びき黒コショウをパラリと振れば、おもてなしにも使えるおしゃれな一皿に。家族みんなで楽しめる、初夏の新定番レシピです♪
サルサ素麺
【材料】（2人分）
素麺 3~4束
トマト 1個
紫玉ネギ 1/2個
ゆでタコ足 1本
<サルサソース>
オリーブ油 大さじ 2
レモン汁 小さじ 1
タバスコ 少々
塩 小さじ 1/4~1/3
コショウ 少々
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。
2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。
3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。
【作り方】
1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。
2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。
素麺 3~4束
トマト 1個
紫玉ネギ 1/2個
ゆでタコ足 1本
<サルサソース>
オリーブ油 大さじ 2
レモン汁 小さじ 1
タバスコ 少々
塩 小さじ 1/4~1/3
コショウ 少々
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。
2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。
3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。
【作り方】
1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。
2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。
■【2位以降も絶品ぞろい】食卓を盛り上げる！そうめんアレンジのバリエーション
【No.2】ジュワッとガーリック香る！スタミナ満点ウナギの素麺ペペロンチーノパスタの代わりに素麺を使ったペペロンチーノは、夏バテ知らずの絶品レシピ！フライパンでニンニクと赤唐辛子をジュワッと熱したオイルに、香ばしいウナギ蒲焼きを合わせれば、コクと旨みがしっかり絡んで一度食べたらクセになる味わいです。バルサミコ酢と麺つゆの掛け合わせがクセになる和洋折衷の一皿。スタミナをつけたい日にぴったりの時短ごはんです。
ウナギの素麺ペペロンチーノ
【材料】（2人分）
素麺 3~4束
ウナギ蒲焼き 1/2尾
水菜 1/4束
ニンニク(みじん切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
オリーブ油 大さじ 1
バルサミコ酢 小さじ 1
麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 1
しょうゆ 少々
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げてしっかりと水気をきる。
2、ウナギ蒲焼きは縦半分に切り、さらに幅1cmに切る。水菜は根元を切り落とし、幅2cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で熱する。
2、香りがたったらウナギ蒲焼きを加えて炒め、バルサミコ酢、麵つゆを加えて中火で炒める。
3、素麺、水菜を加えて全体にからめ、香りづけにしょうゆを回しかけて器に盛る。
水分が足りずからみにくい際は、分量外のお湯を足して下さい。
【材料】（2人分）
素麺 3~4束
ウナギ蒲焼き 1/2尾
水菜 1/4束
ニンニク(みじん切り) 1片分
赤唐辛子(刻み) 1/2本分
オリーブ油 大さじ 1
バルサミコ酢 小さじ 1
麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 1
しょうゆ 少々
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げてしっかりと水気をきる。
2、ウナギ蒲焼きは縦半分に切り、さらに幅1cmに切る。水菜は根元を切り落とし、幅2cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で熱する。
2、香りがたったらウナギ蒲焼きを加えて炒め、バルサミコ酢、麵つゆを加えて中火で炒める。
3、素麺、水菜を加えて全体にからめ、香りづけにしょうゆを回しかけて器に盛る。
水分が足りずからみにくい際は、分量外のお湯を足して下さい。
【No.3】シャキシャキ食感がたまらない！コク旨「鶏もも肉とオクラの韓国風素麺」オクラのシャキシャキ＆ネバネバ食感に、香ばしく焼いた鶏もも肉の旨み、そしてキムチの辛味と酢の酸味が絡む贅沢な一皿！混ぜるだけの韓国風つゆはゴマ油と粉唐辛子がしっかり効いて、コクと刺激のバランスが絶妙です。さっぱりとしながらも食べごたえ十分で、初夏のランチにぴったりのアレンジレシピですよ。
鶏もも肉とオクラの韓国風素麺
【材料】（2人分）
素麺 3~4束
鶏もも肉 1枚
オクラ 4本
塩 少々
白菜キムチ 40g
<韓国風つゆ>
麺つゆ(2倍濃縮) 100ml
水 60ml
酢 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 2
粉唐辛子 小さじ 1
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。
2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁の先で刺す。 白菜キムチは食べやすい大きさに切る。
3、グリルを予熱しておく。＜韓国風つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。
4、オクラはまな板に並べて塩をかけ、手のひらで軽く転がして繊毛を取る(板ずり)。たっぷりの熱湯にオクラを加えてサッとゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取る。ガクを切り落として斜め切りにする。
【作り方】
1、鶏もも肉をグリルに入れ、両面に焼き色が付き、中に火が通るまで中火で焼く。粗熱が取れたら鶏もも肉は幅1cmに切る。
2、素麺を鶏もも肉、オクラと共に盛り、白菜キムチをのせて＜韓国風つゆ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。
【材料】（2人分）
素麺 3~4束
鶏もも肉 1枚
オクラ 4本
塩 少々
白菜キムチ 40g
<韓国風つゆ>
麺つゆ(2倍濃縮) 100ml
水 60ml
酢 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 2
粉唐辛子 小さじ 1
【下準備】
1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。
2、鶏もも肉は身の厚い部分を包丁の先で刺す。 白菜キムチは食べやすい大きさに切る。
3、グリルを予熱しておく。＜韓国風つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。
4、オクラはまな板に並べて塩をかけ、手のひらで軽く転がして繊毛を取る(板ずり)。たっぷりの熱湯にオクラを加えてサッとゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取る。ガクを切り落として斜め切りにする。
【作り方】
1、鶏もも肉をグリルに入れ、両面に焼き色が付き、中に火が通るまで中火で焼く。粗熱が取れたら鶏もも肉は幅1cmに切る。
2、素麺を鶏もも肉、オクラと共に盛り、白菜キムチをのせて＜韓国風つゆ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。
■シーン別に楽しむそうめんアレンジ：今日の気分に合わせて選ぼう！今回ご紹介したそうめんアレンジレシピはいかがでしたか？おしゃれにひんやり楽しみたい日にはサルサ素麺、スタミナをつけたい日にはウナギの素麺ペペロンチーノ、ちょっと刺激的でコクのある味が恋しい日には鶏もも肉とオクラの韓国風素麺と、シーンや気分に合わせてチョイスしてみてください。ひんやりおしゃれなサルサ風、ジュワッと香るガーリック、シャキシャキ＆ピリ辛の韓国風など、そうめんの新しい魅力を発見できるはず。この初夏は、ぜひお気に入りのそうめんレシピを見つけて、毎日の食卓をもっと楽しんでみましょう！
(E・レシピ編集部)