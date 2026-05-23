サルサ素麺【材料】（2人分）素麺 3~4束トマト 1個紫玉ネギ 1/2個ゆでタコ足 1本<サルサソース>オリーブ油 大さじ 2レモン汁 小さじ 1タバスコ 少々塩 小さじ 1/4~1/3コショウ 少々粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。【作り方】1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。