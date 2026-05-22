¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ë1»þ´ÖÂÔ¤Á¡×¥è¥Ã¥·¡¼¤Î¡È¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¡É¤¬Â¨´°Çä¤â¡¢Å¾ÇäÂ³½Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡ÈÁèÃ¥Àï¡É
¡¡4·î24Æü¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡£Á´À¤³¦¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¸¶ºî±Ç²è¤È¤·¤ÆÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È1»þ´ÖÂÔ¤Á¡ÉÊó¹ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¥è¥Ã¥·¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥è¥Ã¥·¡¼¿Íµ¤
¡Ö1°Ì¤Ï2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢1°Ì¡¦2°Ì¤ò¥Þ¥ê¥ª¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â64²¯±ß¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍÎ²èºîÉÊ¤Î1°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£¤â¤Ê¤ªµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2ºîÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª±Ç²è¡£º£ºî¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸¤Î¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¡¦¥è¥Ã¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿·¥¥ã¥é¤¬¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥è¥Ã¥·¡¼¤Ï¶²Îµ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤ÌÄ¤À¼¤«¤é¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥è¥Ã¥·¡¼ÌÜÅö¤Æ¡É¤Ç±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢5·î21Æü¤Ë¤Ï¥è¥Ã¥·¡¼¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿Nintendo Switch 2¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ø¥è¥Ã¥·¡¼¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥è¥Ã¥·¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï5·î19Æü¤«¤é6·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¤ò³«»Ï¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´4¼ïÎà¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®¡É¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò5¸ÄÇã¤¦¤È¡¢¥Ô¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤ëÎ©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¡È¥¯¥à¥¯¥à¥Ñ¥º¥ë¡É¤È¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç²ÄÇ½¡£
¡¡Î¾¥°¥Ã¥º¤È¤âÁ´8¿§¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÆ¦»®¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥²¡¼¥à¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¥è¥Ã¥·¡¼¡×¥°¥Ã¥º¤¬¹â³ÛÅ¾Çä¤ËÈ¯Å¸
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥è¥Ã¥·¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡Ê300±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¡£¤³¤Á¤é¤âÈ¯ÇäÅöÆü¤«¤é¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥è¥Ã¥·¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ß¤É¤ê¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤«¤ä¤¯¤í¤Ê¤ÉÁ´10¿§¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¥è¥Ã¥·¡¼¤Î¤¿¤Þ¤´¤òÌÏ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë»ÅÍÍ¤Ç³ä¤ë¤ÈÃæ¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¶Å¤Ã¤¿±é½Ð¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ô4Âæ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ãÊÂ¤ó¤Ç¤ÆÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤¿¤Ê¡¼¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤òÃµ¤·²ó¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ô¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã1»þ´Ö¤Ê¤é¤ó¤À¡Õ
¡Ô1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¤ÎÊÂ¤ÓÄ¾¤·OK¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1¼þ30Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤·²¿¿§¤Ç¤Æ¤â¤¤¤¤!¤Ã¤ÈÃ¶Æá¤È²ó¤·¤Æ²«¿§¤È»ç¡¡¥«¥×¥»¥ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¡Õ
¡¡¤È¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¥è¥Ã¥·¡¼¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥¬¥Á¥ã¤â¤¦Ìµ¤¤¤Î??¤¹¤ó¤´¤¤¹âÃÍ¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡Õ
¡Ô°Æ¤ÎÄê¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ºß¸Ë¿ô¤â¤Ã¤È³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¤³¤ì¤â¤¦Å¾Çä¥ä¡¼¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ë´ë¶ÈÂ¦¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Å¾ÇäÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡È¥è¥Ã¥·¡¼¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¡£¥°¥Ã¥ºÁèÃ¥Àï¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£