1»ù¤ÎÊì¡¦¹â³ÀÎï»Ò¡¢¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼ÊÛÅö¤Ë¡ÖÈéÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹â³ÀÎï»Ò¤¬5·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ò»È¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û46ºÐ¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡ÖÈéÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼ÊÛÅö
¹â³À¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ÎÀÚ¤ê¿È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿´ÅÂä¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ëÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö´ÅÂäÊÛÅö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÀ½¤ÎÊÛÅöÈ¢¤ËÈþ¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿´ÅÂä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÉûºÚ¤ä²«¿§¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òµÍ¤á¤¿¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈéÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹âµéÊÛÅö¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÛÅö¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â³À¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£2015Ç¯3·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STUDIO APARTMENT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¾»Åµ¤ÈºÆº§¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û46ºÐ¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¡ÖÈéÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼ÊÛÅö
¢¡¹â³ÀÎï»Ò¡¢´ÅÂäÊÛÅö¸ø³«
¹â³À¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¤ÎÀÚ¤ê¿È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿´ÅÂä¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ëÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö´ÅÂäÊÛÅö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÀ½¤ÎÊÛÅöÈ¢¤ËÈþ¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿´ÅÂä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÉûºÚ¤ä²«¿§¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òµÍ¤á¤¿¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¹â³ÀÎï»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ê´ÅÂä¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈéÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹âµéÊÛÅö¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÛÅö¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â³À¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£2015Ç¯3·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STUDIO APARTMENT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¾»Åµ¤ÈºÆº§¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û