¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¹½Æâ¤Ç¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡×¤òÅ¸³«
Å¾¿¦¡¦½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOpenWork¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢5·î25Æü¤«¤é¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¹½Æâ¤Ç¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Æ±¹¹ð¤Ï¡¢OpenWork¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ä¡Ö¼å¤ß¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É·¿¤Îµá¿ÍÉ¼¤ò¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¹¹ð¤Ç¡¢OpenWork¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¤äÉ¾²Á¤È¤¤¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê´ë¶È¤Î»Ñ¡É¤ò¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÌ¾¤äµëÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÆó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¼ÒÌ¾¤ÈºÎÍÑ¾ðÊó¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¾ò·ïÌÌ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËÜ¼ÁÅª¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Å¾¿¦¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò»è¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ê2025Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ë¡×¡Ê½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ê¾ÜºÙ½¸·×¡Ë2025Ç¯Ê¿¶Ñ·ë²Ì¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾¿¦Åù´õË¾¼Ô¿ô¤Ï1023Ëü¿Í¤È²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëµá¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¿Í¤â360Ëü¿Í¡ÊÁ°Ç¯Èæ16Ëü¿ÍÁý¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯°ÜÆ°¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤Î9³ä°Ê¾å¤¬Æþ¼Ò¸å¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔËþ¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ë¡Ê½ÐÅµ¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Á2025Ç¯5·î30Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯Ä´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ºÎÍÑ»þ¤Ë´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ð¤«¤ê¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢µá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ö¼ÒÉ÷¡×¤ä¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¡×¡ÖÀ®Ä¹µ¡²ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤ä·üÇ°ÅÀ¤¬½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ËÜÍèÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤äºÆÅ¾¿¦¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É±Ø¤ÇÆ±´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿´ë¶È¥«¡¼¥É¤¬Â¨Æü¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÇÛÉÛ½ªÎ»¤·¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÒÌ¾¤Ï¤¢¤¨¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Îµá¿Í¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¤Î¹¹ð¡É¤È¤·¤Æµá¿¦¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¡¦ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤È¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤äÂÔ¶ø¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£OpenWork¤Ï¡¢¿ô»ú¤ä¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡×¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÜ²»¤ÇÁª¤ÖÅ¾¿¦¡É¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó»²²è¤¹¤ëÃÏ¸µ´ØÀ¾¤Î11¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Ç®ÎÌ¤È¡¢OpenWork¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡×¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¡£¡Ö¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤³¤½¤¬¡¢µá¿¦¼Ô¤È¤ÎÎÉ¼Á¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ÒÌ¾¤ò±£¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëËÜ´ë²è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ß¤Ø¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
OpenWork¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤«¤é¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¿ô¤ÈÉ¾²Á¥¹¥³¥¢Ìó2150Ëü·ï¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó805Ëü¿Í¡Ê4·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¥¸¥ç¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·òÁ´¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Ï
·Ç½Ð¾ì½ê¡§ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¡ÊÉ´²ßÅ¹¹¾ìÊÉÌÌ¡Ë
·Ç½Ð´ü´Ö¡§5·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¡Æ±·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È
¡¡¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë
¡¡·Ç½ÐÆâÍÆ¤ä´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¡ ÇÛÉÛ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í1Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë
¡¡¹¹ð¤ò¸«¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¡áhttps://www.openwork.jp