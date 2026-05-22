２２日の債券市場で、先物中心限月６月限は前日比変わらず。日銀の早期利上げ観測が広がるなか、この日実施された流動性供給入札がやや弱めと受け止められた。これを受け先物は午後に一段安となったが、その後は値を戻した。



流動性供給（第４５４回）入札（対象：残存期間５年超１１年以下）は、応札倍率は２．５１倍となり、前回（４月１６日）の３．０１倍を下回った。入札結果が明らかになると先物は売りに押されたが、その後は下げ渋った。超長期債に対して持ち高調整目的の買いが入り、円債相場を下支えした。片山さつき財務相が閣議後の記者会見で、２６年度の補正予算案に関し、追加的な赤字国債に頼らなくてもよい形で対応したい、との意向を示したことも、財政悪化リスクの高まりを意識した債券投資家の買い戻しを誘う要因となったもようだ。この日発表された４月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比で１．４％上昇した。伸び率は３月の水準から鈍化したが、円債市場には目立った反応はみられなかった。



先物６月限は１２７円９４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．７６０％と横ばいで推移。一時２．７９０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS