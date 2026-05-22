ヘッドが走る感覚をつかむには？“タメ”の作り方を女子プロがレッスン

飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「１点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。

そんなスピード上達を叶える、濱野流「１点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！

【ダウンスイング～インパクト】

自然にヘッドが走る感覚をつかもう！

タメたぶんだけヘッドは加速する

上半身と下半身を分離させて捻転差が作れたら、インパクトのタイミングに合わせてスティックから手を離してみよう。すると、強烈にストレッチしていた背中やワキ腹の筋肉が 一気に収縮され、力を入れなくても両腕が目標方向へと加速する。

スティックから手を離して腕を振るときは「手元を地面方向に下げながら離すのがポイントです」と濱野。スイングでタメが作れるとクラブは自然と加速するが、それだけでは軸がブレやすくなってしまう。手元を下げる動きは重心を低く保ってくれるため、軸ブレを抑える効果がある。

手を下げるときは大げさに

スティック上を滑らせるように手を地面方向へと下げて切り返す。これによってタメを作り出す感覚を得られるが、手を下げるときは前傾角が深まるくらい大げさに行なうのがグッド。

リキんでスエーするとタメは作れない

スティックから手を離さないと、上半身がリキんで体とスティックがヨコ移動してしまう（×）。これは、スイングに置き換えるとスエーの動きになるので要注意。タメを作るためにもスティックから手を離せる「ゆるゆるにしたグリップ圧」で切り返す感覚をつかもう。

いかがでしたか？ 〝タメ〞の作り方をぜひ参考にしてください！

濱野 希

●はまの・のぞみ／1994年生まれ。栃木県出身。容姿や指導力、人柄のよさから多くの生徒に慕われる人気コーチ。山梨県の「IKIGAI GOLF ACARDEMY」を中心に全国的にレッスンを行なう。現在、LPGAティーチングライセンスA級を取得中。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝東松苑ゴルフ倶楽部