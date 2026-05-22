嫌だったのに、何度も何度もスカートをめくられて......。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

岐阜県在住の50代女性・Sさんが10代の頃に遭った被害と、そこから助けてくれた人の思い出。

＜Sさんからのおたより＞

10代の時の話です。

今と違ってコスプレが普及し始めた頃はイベント会場に更衣室が無い場合もあり、自宅から衣装を着用していました。

その日は朝から雨で、大半の方が傘を持っていたのですが、会場に入る前に雨がやんだため、傘をたたんだ状態で中に入る準備をしていたのですが......。

後ろに並んでいた男子高校生が、傘で...

そんな時に後ろに並んでいた高校生男子が傘で私のスカートをめくったのです。

嫌だったので避けようとしても並んだ列から抜けられず、何回もされました。

周囲に居る高校生男子の仲間は止めてくれたのですが、本人はやめてくれなくて......。

困っていたら、通りかかった少し年上の女性が間に入って止めてくれました。

あの時止めてもらえなければ、もっと恥ずかしい思いをすることになったので本当に助かりました。

今でも感謝しています。

現在はSNSや撮影が手軽に出来てしまう状況ですが、当時は携帯や小型カメラも普及していない時代で良かった反面、今より痴漢のようなセクハラ行為が多々あったように思います。

あの時、助けてくださった方、本当にありがとうございます。あらためて感謝しています。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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