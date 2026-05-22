【「贈呪は禁止されています」1巻】 5月22日 発売 価格：836円

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幻冬舎は、原案・田中俊行氏、漫画・海谷きき氏によるマンガ「贈呪は禁止されています」1巻を本日5月22日に発売した。価格は836円。

本作は、オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、現実と怪異が交錯するホラー・オムニバス。妹の遺品であるスマートフォンを引き取ってもらうため、呪物蒐集家のもとにやってきた宮本。蒐集家が語る「いわく」の中に妹の死の真相に結びつく因縁を感じ、その話に耳を傾けることとなる。

【あらすじ】

宮本は、妹の遺品であるスマートフォンを抱えて東京の雑踏を進んでいた。 妹の死後に不可思議な現象を引き起こすようになったそれを、とある男に引き取ってもらうためだ。 たどり着いた古びた木造アパートにいたのは、ところ狭しと並べられた呪物たちと、呪物蒐集家である一人の男だった。 彼が語る「いわく」の中に妹の死の真相に結びつく因縁を感じた宮本は、それに耳を傾けていくことになる…。 オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、衝撃のホラー・オムニバス！